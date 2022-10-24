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Российские солдаты возле Каховской ГЭСФото: AP/picture alliance
ПолитикаУкраина

В аннексированном Херсоне создают "отряды теробороны"

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

Всех мужчин, оставшихся в Херсоне, призвали вступать в "отряды территориальной обороны". Желающие покинуть город могут выехать на левый берег Днепра в любой момент, заявили в оккупационной "администрации".

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Оккупационные "власти" аннексированной Россией Херсонской области объявили о формировании "отрядов территориальной обороны" для отражения наступления украинских войск на Херсон. "Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города", - говорится в сообщении, выложенном в Telegram-канале "администрации" аннексированного региона.

В сообщении подчеркивается, что речь идет о мужчинах, которые остаются в городе по собственному желанию. Желающие покинуть город "могут выехать на левый берег Днепра в любой момент", заверили оккупационные власти.

Военное положение и "штабы теробороны"

Президент РФ Владимир Путин 19 октября ввел военное положение в аннексированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республиках". Одновременно он подписал указ, предусматривающий создание в этих аннексированных регионах "штабов" и "отрядов территориальной обороны".

На фоне информации о подготовке Украиной масштабного наступления на Херсон оккупационные "власти" Херсонской области 18 октября объявили о "перемещении" жителей с правого берега Днепра на левый "из-за возросшей угрозы безопасности". 22 октября жителей Херсона призвали незамедлительно покинуть город.

Американский Институт изучения войны (ISW) полагает, что отступление российских войск из Херсона уже началось. Войска РФ "довольно активно" перебрасывают боеприпасы, военную технику и некоторые подразделения с западного берега Днепра на восточный через паромы, утверждают в институте.

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