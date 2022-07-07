 В Англии стартовал ЧЕ-2022 по футболу среди женщин | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 07.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Футбол

В Англии стартовал ЧЕ-2022 по футболу среди женщин

Футболистки сборной Англии одержали победу над командой Австрии в матче открытия чемпионата Европы со счетом 1:0. Сборная Германии выйдет на поле в пятницу.

Гол забила нападающая сборной Англии Бет Мид

Гол забила нападающая сборной Англии Бет Мид

В Англии стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди женских команд. На матче-открытии ЧЕ, который состоялся на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Австрии. Единственный и обеспечивший победу англичанкам гол на 16-й минуте забила Бет Мид.

Матч стал рекордным по количеству зрителей

В Англии очень любят женский футбол. Свидетельство тому - рекордное количество зрителей на матче: 68 871 болельщик пришел в этот день на  "Олд Траффорд". Такой посещаемости женских чемпионатов Европы по футболу не было отмечено еще никогда. Предыдущий рекорд установлен на финале турнира 2013 года между сборными Германии и Норвегии (1:0) в шведской Сольне: 41 301 человек.

Первый шанс  забить гол  появился у сборной Англии на 12-й минуте, когда удар по мячу головой для посыла в ворота Австрии сделала Лорен Хемп, однако мяч пролетел значительно выше ворот противника. Но англичанки постепенно стали набирать обороты: Мид, голевой пас которой передала Фрэн Кирби, вырвалась вперед, перебросила мяч через мчавшуюся на нее голкипера сборной Австрии Мануэлу Цинсбергер и сделала подарок болельщикам, забив гол.

Попадание в ворота противника придало англичанкам уверенности, и команда Сарины Вигман пошла в атаку. Но Австрия оказывала яростное сопротивление. Сохранить своей команде победу в этом матче помогла голкипер английской сборной Мэри Ирпс, сумевшая отразить опаснейший дальний удар по воротам, который сделала Барбара Дунст. Так что счет остался неизменным.

Сборная Германии - самая титулованная

Сборные Англии и Австрии выступают в группе А вместе с командами Северной Ирландии и Норвегии, матч между которыми пройдет в четверг, 7 июля. Немецкие футболистки свой первый матч в группе В проведут 8 июля со сборной Дании. Затем им предстоит встретиться в рамках группового турнира с командами Финляндии и Испании. Команда Германии является самой титулованной, она побеждала на чемпионате 8 раз. Действующий победитель - сборная Нидерландов, впервые завоевавшая "золото" на домашнем чемпионате в 2017 году.

Смотрите также:

  • Футбольная стенка

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Чужие в стенке

    Одно из важнейших изменений в правилах игры, которые вступят в силу с июня этого года, касается стенки во время штрафных ударов. Теперь в нее запрещено вставать футболистам атакующей команды. Это облегчит жизнь не только вратарям, защитникам и судьям. Прекратится толкотня в стенке, затягивание времени, игра станет зрелищней. Но не все новые правила идут на пользу футболу.

  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

  • Судьи изучают работу системы видеоповторов

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Видеоповторы как доказательство

    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На последнем чемпионате мира в России видеоповторы использовались для проверки трех спорных ситуаций: когда речь шла о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но зависит ли это от размеров ли ворот?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:05

Политика в футболе: что думают украинцы о форме своей национальной сборной (11.06.2021)

Контекст

Политики ФРГ призвали создать новую международную федерацию футбола

Федерации, представленные лучшими футбольными командами планеты, могли бы объединиться во "Всемирную футбольную ассоциацию", считает вице-председатель Европарламента.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Совет ФИФА в Майами, два новых футбольных турнира, 25 миллиардов долларов и скандальное интервью  

Юрген Клопп - победитель Лиги чемпионов и будущий тренер немецкой сборной? (03.07.2019)  