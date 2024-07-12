В Албании прошла новая антиправительственная акция протеста

В Албании прошла новая антиправительственная акция протеста12 июля 2024 г.
Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы столицы Албании Тираны вечером в четверг, 11 июля, выступая против коррупции в правительстве премьер-министра Эди Рамы и требуя его отставки.
Протестующие забрасывали здание албанского правительства и мэрии города бутылками с зажигательной смесью, пишет Reuters. Полиция не вмешивалась, но тушила пожары от коктейлей Молотова. Сообщений о пострадавших не поступало.
Участники акции также требовали освободить лидера оппозиции Сали Беришу, который с декабря 2023 года находится под домашним арестом и под следствием по делу о коррупции в период его работы во главе правительства страны.
Бериша призывал сторонников к гражданскому неповиновению, чтобы заставить правительство провести досрочные выборы.
Коррупционные обвинения против Бериши
По версии прокуратуры, Сали Бериша в период пребывания на посту премьер-министра Албании помог своему зятю Ямарберу Мальтези незаконно приобрести принадлежавшую Минобороны спортивную базу клуба "Партизан" в Тиране и построить на ее территории 17 многоэтажных жилых домов.
Мальтези был помещен под домашний арест еще в октябре 2023 года, после выдвижения прокуратурой коррупционных обвинений.
В 1992 году Сали Бериша был избран на пост первого президента посткоммунистической Албании. Должность главы правительства страны он занял в 2005 году и остался на ней и после выборов 2009 года - до 2013 года.
Прокуроры еще не решили, выдвигать ли официальные обвинения против Бериши. Оппозиционер заявляет о своей невиновности, упрекая нынешнего премьер-министра в политическом преследовании, направленном на то, чтобы заставить оппонентов замолчать. Эди Рама неоднократно отрицал эти обвинения.