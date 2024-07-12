В Албании прошла новая антиправительственная акция протеста

Оппозиционеры забросали здание албанского правительства и мэрии Тираны коктейлями Молотова. Сообщений о пострадавших нет.

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы столицы Албании Тираны вечером в четверг, 11 июля, выступая против коррупции в правительстве премьер-министра Эди Рамы и требуя его отставки.

Протестующие забрасывали здание албанского правительства и мэрии города бутылками с зажигательной смесью, пишет Reuters. Полиция не вмешивалась, но тушила пожары от коктейлей Молотова. Сообщений о пострадавших не поступало.

Участники акции также требовали освободить лидера оппозиции Сали Беришу, который с декабря 2023 года находится под домашним арестом и под следствием по делу о коррупции в период его работы во главе правительства страны.

Бериша призывал сторонников к гражданскому неповиновению, чтобы заставить правительство провести досрочные выборы.

Коррупционные обвинения против Бериши

По версии прокуратуры, Сали Бериша в период пребывания на посту премьер-министра Албании помог своему зятю Ямарберу Мальтези незаконно приобрести принадлежавшую Минобороны спортивную базу клуба "Партизан" в Тиране и построить на ее территории 17 многоэтажных жилых домов.

Мальтези был помещен под домашний арест еще в октябре 2023 года, после выдвижения прокуратурой коррупционных обвинений.

В 1992 году Сали Бериша был избран на пост первого президента посткоммунистической Албании. Должность главы правительства страны он занял в 2005 году и остался на ней и после выборов 2009 года - до 2013 года.

Прокуроры еще не решили, выдвигать ли официальные обвинения против Бериши. Оппозиционер заявляет о своей невиновности, упрекая нынешнего премьер-министра в политическом преследовании, направленном на то, чтобы заставить оппонентов замолчать. Эди Рама неоднократно отрицал эти обвинения.