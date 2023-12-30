В Албании лидер оппозиции Бериша помещен под домашний арест

Спецпрокуратура Албании обвиняет 79-летнего бывшего президента и экс-премьера Сали Беришу в коррупции в период его работы во главе правительства страны.

Первый избранный на свободных выборах президент Албании и бывший премьер-министр страны Сали Бериша отправлен решением суда под домашний арест, сообщают албанские СМИ в субботу, 30 декабря. Указывается, что 79-летнему политику запретили покидать его квартиру в Тиране и общаться с кем-либо, кроме членов семьи. Адвокаты Бериши намерены опротестовать это решение суда.

21 декабря албанский парламент лишил лидера оппозиционной Демократической партии Албании политического иммунитета, что открыло путь для его ареста по запросу специальной прокуратуры, обвиняющей его в коррупции.

Коррупционные обвинения против Сали Бериши

По версии прокуратуры, Сали Бериша в период пребывания на посту премьер-министра Албании помог своему зятю Ямарберу Мальтези незаконно приобрести принадлежавшую Минобороны спортивную базу клуба "Партизан" в Тиране и построить на ее территории 17 многоэтажных жилых домов.

Мальтези был помещен под домашний арест еще в октябре, после выдвижения прокуратурой коррупционных обвинений.

В 1992 году Сали Бериша был избран на пост первого президента посткоммунистической Албании. Должность главы правительства страны он занял в 2005 году и остался на ней и после выборов 2009 года - до 2013 года.

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