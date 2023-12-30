  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаАлбания

В Албании лидер оппозиции Бериша помещен под домашний арест

Александра Иванова
30 декабря 2023 г.

Спецпрокуратура Албании обвиняет 79-летнего бывшего президента и экс-премьера Сали Беришу в коррупции в период его работы во главе правительства страны.

https://p.dw.com/p/4ajRi
Албанский оппозиционный политик Сали Бериша (фото из архива)
Албанский оппозиционный политик Сали БеришаФото: Armando Babani/AP/picture alliance

Первый избранный на свободных выборах президент Албании и бывший премьер-министр страны Сали Бериша отправлен решением суда под домашний арест, сообщают албанские СМИ в субботу, 30 декабря. Указывается, что 79-летнему политику запретили покидать его квартиру в Тиране и общаться с кем-либо, кроме членов семьи. Адвокаты Бериши намерены опротестовать это решение суда.

21 декабря албанский парламент лишил лидера оппозиционной Демократической партии Албании политического иммунитета, что открыло путь для его ареста по запросу специальной прокуратуры, обвиняющей его в коррупции.

Коррупционные обвинения против Сали Бериши

По версии прокуратуры, Сали Бериша в период пребывания на посту премьер-министра Албании помог своему зятю Ямарберу Мальтези незаконно приобрести принадлежавшую Минобороны спортивную базу клуба "Партизан" в Тиране и построить на ее территории 17 многоэтажных жилых домов.

Мальтези был помещен под домашний арест еще в октябре, после выдвижения прокуратурой коррупционных обвинений.

В 1992 году Сали Бериша был избран на пост первого президента посткоммунистической Албании. Должность главы правительства страны он занял в 2005 году и остался на ней и после выборов 2009 года - до 2013 года.

Смотрите также:

Албания борется с наркотрафиком и коррупцией

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Коррупция в Молдове: громкие дела остаются незавершенными

Коррупция в Молдове: громкие дела остаются незавершенными

Борьба с коррупцией - одна из главных тем на переговорах Молдовы и ЕС. Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс, искоренить коррупцию не удается. Коррупционеры умело пользуются связями, слабыми местами в законодательстве и, как правило, избегают уголовного преследования.
Коррупция23 декабря 2023 г.03:55 мин.
external

Игорь Додон в программе "Немцова.Интервью": Россия для Молдавии не пример (14.02.2017)

Игорь Додон в программе "Немцова.Интервью": Россия для Молдавии не пример (14.02.2017)

Президент Молдовы Игорь Додон в интервью Жанне Немцовой рассказал, как собирается балансировать между Россией и ЕС, чем ему импонирует Лукашенко, а также выразил надежду на досрочные парламентсткие выборы.
Политика14 февраля 2017 г.15:24 мин.