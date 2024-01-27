В Якутии четвертый день блокируют WhatsApp и Telegram

В ряде районов Якутска нет сотовой связи и есть проблемы с оплатой банковскими картами в магазинах, пишет 7x7. Якутские власти объясняют сбои профилактическими работами Роскомнадзора.

В Якутии четвертый день продолжается блокировка WhatsApp и Telegram, пишут онлайн-издания Sakhaday и 7x7 в субботу, 27 января. В некоторых районах Якутска отсутствует сотовая связь, а в ряде магазинов и автобусов не принимают банковские карты, уточняет 7x7. По сведениям издания, в мессенджеры можно зайти через VPN.

Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева также обратила внимание на ограничение доступа к сервисам в регионе. Она заявила о подготовке запросов в Роскомнадзор и Минцифры с просьбой разъяснить ситуацию. "Оставлять людей без мобильного интернета в Якутии, где много отдаленных территорий и вотсап - доступный способ общения с родными - хорошее ли это решение?" - написала парламентарий вTelegram-канале.

Проблемы с доступом к мессенджерам начались 24 января на фоне протестов из-за убийства жителя Якутска во время конфликта с участием уроженца Таджикистана. Замминистра цифрового развития региона Андрей Суслов объяснил сбои профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором. Ведомство не комментирует эти утверждения, отмечает Telegram-канал 14News.

Перебои с доступом к мессенджерам в российских регионах

В тот же день перебои с доступом к Telegram, WhatsApp и Viber наблюдались также в Новосибирской, Иркутской, Красноярской и Амурской областях, Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов, сообщал сервис "Сбой.рф". Мессенджеры были доступны лишь через VPN.

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