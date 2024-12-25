В Актау потерпел крушение самолет с пассажирами на борту

На юго-западе Казахстана потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира, многие из них доставлены в больницы.

Близ Актау на юго-западе Казахстана потерпел крушение пассажирский самолет, выполнявший рейс из Баку в российский Грозный. Об этом в среду, 25 декабря, сообщают казахстанские СМИ и МЧС Казахстана. На борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, по предварительным данным, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщает "Казинформ" со ссылкой на Минтранспорта Казахстана. Среди пассажиров - 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть - Казахстана и трое граждан Кыргызстана.

В больницы с места крушения доставлены 25 человек

По предварительным данным, при крушении самолета выжили 6 человек, заявила глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова. Позднее агентство РИА "Новости" со ссылкой на МЧС Казахстана сообщило о том, что с места крушения в больницы доставлены 25 человек.

Как пишет Lada.Kz со ссылкой на Казаэронавигацию, самолет "объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления при посадке в Актау".

К крушению самолета мог привести отказ техники, пишет "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы. "Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров. Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной", - сказал собеседник агенства.

Разбившийся под Актау самолет дважды менял маршрут

Потерпевший крушение самолет должен был приземлиться в Грозном, но был дважды перенаправлен - сначала в Махачкалу, а затем в Актау, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в аэропорту Грозного.