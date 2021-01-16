 В аэропорту Франкфурта-на-Майне эвакуировали терминал | Новости из Германии о Германии | DW | 16.01.2021

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Германия

В аэропорту Франкфурта-на-Майне эвакуировали терминал

Полиция задержала в аэропорту Франкфурта-на-Майне мужчину, оставившего чемодан у паспортного контроля и скрывшегося с криком "Аллах акбар!"

Полиция в аэропорту Франкфурта-на-Майне (фото из архива)

Полиция в аэропорту Франкфурта-на-Майне (фото из архива)

В аэропорту Франкфурта-на-Майне вечером в субботу, 16 января, в ходе полицейской операции эвакуировали один из терминалов. Как сообщает агентство AFP, неизвестный мужчина оставил перед кабинкой паспортного контроля в терминале 1 чемодан, прокричал "Аллах акбар!" ("Аллах велик!". - Ред.) и скрылся.

Вскоре после этого он, а также еще один подозреваемый были задержаны полицией. По предварительным данным, мужчина оказался бездомным.

На время проведения полицейской операции проход к терминалу, а также близлежащим остановкам пригородных поездов и поездов дальнего следования был перекрыт. Около 20 00 по местному времени (22.00 мск) пресс-служба полиции уведомила об окончании операции и об открытии доступа ко всем частям терминала. Оставленный мужчиной у паспортного контроля чемодан никакой опасности не представлял, говорится далее в сообщении. 

Международный аэропорт Франкфурта-на-Майне является крупнейшим в Германии.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:32

Берлинский аэропорт: долгострой завершен?

Контекст

Германия стала мишенью различных террористов

В Берлине обеспокоены серией преступлений с террористическим подтекстом: в кельнском аэропорту не заметили бомбу в почтовой посылке, взрывпакет перехватили в ведомстве канцлера, а еще была диверсия на Deutsche Bahn.  

Под аэропортом Тегель со времен войны лежат бомбы

Берлинский сенат более трех лет не давал ходу сообщению о том, что на территории аэропорта Тегель до сих пор находятся боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн.  

Аудио- и видеофайлы по теме

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