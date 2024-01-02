Столкновение самолетов в аэропорту Токио: погибли 5 человек

В токийском аэропорту Ханеда пассажирский лайнер столкнулся с самолетом береговой охраны. Погибли члены экипажа последнего, его пилот выжил.

В результате столкновения между пассажирским лайнером и самолетом японской береговой охраны в токийском международном аэропорту Ханеда погибли пять человек. Инцидент произошел сразу после посадки лайнера, причины случившегося выясняются, сообщили японские СМИ во вторник, 2 января.

Жертвами аварии стали пять человек, находившихся на борту самолета береговой охраны. Его пилот получил тяжелые травмы. Авиалайнер компании Japan Airlines (JAL) в результате столкновения загорелся, но 400 человек, находившиеся на его борту, смогли покинуть самолет. В тушении огня было задействовано более 70 пожарных автомобилей.

Самолет береговой охраны, согласно сообщениям, готовился к вылету, чтобы доставить помощь и оборудование в западные районы Японии, пострадавшие от землетрясения.

Ханеда - один из двух международных аэропортов в японской столице. Он является одним из крупнейших в мире по пассажироперевозкам.

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