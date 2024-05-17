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В аэропорту Минеральных Вод произошел пожар

Алексей Волошинов
17 мая 2024 г.

По данным МЧС, площадь пожара в аэропорту Минеральных вод составляет 150 квадратных метров.

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Аэропорт Минеральных Вод (фото из архива)
Аэропорт Минеральных Вод (фото из архива)Фото: Nikita Maykov/Pond5 Images/IMAGO

В аэропорту Минеральных Вод загорелась крыша. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы. По данным МЧС, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Пресс-служба аэропорта, в свою очередь, заявляет, что возгорание произошло в "строящемся сооружении на привокзальной площади" аэровокзала и уже локализовано.

Позже в СМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что открытый огонь на кровле здания удалось потушить. Как следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсы продолжают вылетать и прилетать по расписанию.

Аэропорт Минеральных Вод стал важным транспортным узлом на юге России после начала войны в Украине

На фоне вторжения российских войск в Украину в центральной и южной России были закрыты 10 воздушных гаваней, а также аэропорт в столице аннексированного Крыма - Симферополе. Из-за этого аэропорт Минеральных Вод стал важным транспортным узлом на юге России. По данным его пресс-службы, в октябре 2022 года пассажиропоток в нем увеличился на 26,5% в сравнении с тем же месяцем в 2021 году. Прирост пассажиров на международных рейсов составил 60,5 процента.

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