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Отмененные рейсы в аэропорту Берлина
Отмененные рейсы в аэропорту БерлинаФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В аэропорту Берлина из-за забастовки отменены все вылеты

Сергей Ромашенко
14 мин. назад

Забастовки в аэропортах ФРГ продолжаются, несмотря на соглашение в тарифном конфликте с работниками госсектора. Под это соглашение не подпадают сотрудники частных компаний, обслуживающих аэропорты.

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В аэропорту Берлина из-за забастовки персонала служб безопасности в понедельник, 24 апреля, отменены все 220 запланированных вылетов и 72 из 240 запланированных прилетов, сообщил представитель аэропорта. Забастовка объявлена с 3.30 до полуночи. 25 апреля ожидается возобновление регулярного графика полетов.

В аэропорту Гамбурга из-за объявленной в последнюю минуту предупредительной забастовки отменен 31 из 160 вылетов. Прилеты ожидаются по расписанию.

Тарифное соглашение

Ранее профсоюз Ver.di достиг соглашения в тарифном конфликте с администрациями аэропортов, но он распространяется лишь на те аэропорты, где у наземного персонала работодателем выступает государство, как, к примеру, в Баварии. Неурегулированным остается конфликт Ver.di с частными компаниями, интересы которых представляет Федеральное объединение служб обеспечения безопасности (BDLS).

С администрациями этих компаний Ver.di уже многие годы ведет безуспешные переговоры о повышении жалованья и доплат. 27-28 апреля стороны проведут новый раунд переговоров в Берлине.

Аэропорты, которые сами не участвуют в переговорах, реагируют на многочисленные забастовки и отмены рейсов с растущим раздражением. "Право профсоюзов проводить забастовки до заседаний согласительных комиссий доводится до абсурда путем непрекращающихся забастовок ", - заявил глава объединения аэропортов ADV Ральф Байзель (Ralph Beisel). Он указал, что из-за новых стачек вновь пострадали десятки тысяч пассажиров.

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