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Забастовка в аэропорту Берлина (фото из архива)
Забастовка в аэропорту Берлина 25 январяФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В аэропорту Берлина отменят рейсы из-за забастовки

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Из-за забастовки 24 апреля аэропорт Берлина отменяет все вылеты. Возможны также задержки или отмена прибывающих рейсов.

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В понедельник, 24 апреля, в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) будут отменены вылеты пассажирских рейсов из-за забастовки сотрудников служб авиационной безопасности, к которой призвал профсоюз Ver.di. Пассажиров просят узнать у авиакомпаний или туроператоров о возможностях перебронирования билетов и о других альтернативах в связи со стачкой. В администрации аэропорта также предупредили, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы, возможны их задержки или отмена.

Профсоюз Ver.di ранее призвал к стачке сотрудников безопасности, которые занимаются досмотром пассажиров, персонала и товаров в аэропортах по всей Германии. Таким образом профсоюз хочет добиться надбавок сотрудникам за работу в ночное время, на выходных и в праздничные дни, а также повышения оплаты сверхурочной работы. За последние несколько дней такие забастовки прошли в аэропортах Гамбурга, Кельна, Дюссельдорфа, Штутгарта и Карлсруэ. В Берлине сотрудников авиационной безопасности призвали не работать с 03.30 утра до полуночи 24 апреля.

Тарифные переговоры профсоюза с администрацией берлинского аэропорта продолжаются уже несколько раундов. Следующий намечен на 27 - 28 апреля. В Ver.di предупредили о возможных дальнейших забастовках в мае в том случае, если соглашение не будет достигнуто.

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