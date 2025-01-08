В 2024 году из России выдворили рекордное число мигрантов

За прошедший год из РФ были принудительно высланы более 80 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, сообщает агентство ТАСС. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году.

За 2024 год из России были принудительно выдворены более 80 тысяч мигрантов. Об этом сообщает в среду, 8 января, российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Поводом для выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства стали "нарушения миграционных правил", уточнили собеседники агентства.

Количество выдворенных из РФ мигрантов стало рекордным в прошедшем году. За весь 2023-й за пределы РФ были высланы 44,2 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, за 2022-й - 26,6 тысячи мигрантов.

Из России за год уехали 2 млн мигрантов

В сентябре прошлого года МВД России заявило, что за год из страны уехали более 2 миллионов иностранных граждан. Ранее Росстат сообщал о сокращении притока мигрантов в Россию до минимального уровня за последние десять лет. В 2023 году в РФ из-за рубежа приехали 560 тысяч человек - на 23 процента меньше, чем годом ранее.

Ужесточение миграционной политики в РФ

Власти РФ начали ужесточать миграционную политику после мартовского теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в совершении которого обвинили граждан Таджикистана. В июне 2024-го Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в РФ (и в том числе предполагающий создание соответствующего реестра).

По словам близких к Кремлю источников издания "Медуза", российские власти намеренно акцентируют внимание на борьбе с мигрантами для того, чтобы отвлечь внимание российского общества от других проблем - прежде всего, от роста цен и агрессивной войны в Украине.