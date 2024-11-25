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В 2023 году жертвами фемицида стали 85 тыс. женщин и девочек

Ольга Лебедева
25 ноября 2024 г.

Каждые 10 минут в мире убивает женщину ее партнер или родственник, заявили в ООН. Самые высокие показатели смертей от домашнего насилия - в Африке.

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Цветы на месте убийства женщины в Берлине
Цветы на месте убийства женщины в Берлине, 2023 годФото: Caro/Sorge/picture alliance

По данным ООН, в 2023 году жертвами фемицида стали около 85 тысяч женщин и девочек. Примерно 51 тысяча из них (60 процентов) были преднамеренно убиты партнерами или другими членами семьи. Это означает, что от домашнего насилия каждые 10 минут в мире гибнет одна женщина или девочка, заявило в понедельник, 25 ноября, Управление ООН по наркотикам и преступности в Вене. 

Самые высокие показатели - в Африке, самые низкие - в Европе

Самые высокие показатели убийств женщин партнерами и членами семьи в прошлом году были зафиксированы в Африке (2,9 случая на 100 тысяч женщин), за ней следуют Северная, Центральная и Южная Америка, а также Океания. В Европе данный показатель оказался самым низким и составил 0,6 случая на 100 тысяч женщин.

В заявлении, опубликованном в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, организация потребовала ужесточения законодательных норм и более тщательного сбора информации о пострадавших.

Правительства должны взять на себя большие обязательства по борьбе с насилием в отношении женщин, заявили в ООН. Кроме того, необходимо предоставить больше средств организациям, борющимся за права женщин, и создавать в обществе культуру абсолютной нетерпимости к насилию против женщин.

 

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