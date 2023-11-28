В 2022 году 5,5 млн жителей ФРГ не хватало тепла в домах

По официальным данным, 6,6 процента жителей Германии в прошлом году не погли позволить себе обогревать жилье так, как им этого хотелось. Аналогичный показатель ЕС - 9,3 процента.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2002 году около 5,5 млн жителей страны - 6,6 процента населения - не могли обогревать свое жилье так, как им этого хотелось, из-за отсутствия финансовых возможностей. Этот показатель удвоился в сравнении с 2021 годом, сообщило ведомство во вторник, 28 ноября.

"Причиной его повышения, по всей вероятности, является рост цен на энергоносители в связи с войной в Украине", - указывается в заявлении. Особенно часто о вынужденной экономии на отоплении заявляли респонденты, живущие в неполных семьях (14,1 процента), в семьях из двух взрослых и трех или более детей (9,7 процента), а также проживающие в одиночку (7,3 процента), отмечается далее.

В ЕС почти каждый десятый не мог топить столько, как хотелось

При этом средний по Германии показатель ниже общеевропейского. В ЕС о недостаточном отоплении в своих домах и квартирах из-за финансовых причин заявили около 9,3 процента респондентов (показатель 2021 года - 6,9 процента). Больше, чем население других стран, пострадали, по собственной оценке, жители Болгарии (22,5 процента), Кипра (19,2 процента) и Греции (18,7 процента), а меньше всего - жители Финляндии (1,4 процента), Люксембурга (2,1 процента) и Словении (2,6 процента).

Между тем, минувшей зимой власти Германии и ЕС настоятельно призывали население экономить на отоплении, слегка снизив привычную температуру в домах. Из-за отказа от российских энергоносителей, последовавшего после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, имелись опасения в возможном дефиците газа во время отопительного сезона, которые впоследствии не подтвердились. Кроме того, многие жители Германии стремятся экономить энергию из соображений защиты климата.

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