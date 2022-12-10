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Сотрудник СМИ в УкраинеФото: Yaghobzadeh Alfred/ABACA/picture alliance
СМИГлобальные темы

В 2022 году резко выросло число погибших журналистов

Жан Рофе
1 ч. назад

По данным Международной федерации журналистов, в текущем году в мире погибли 67 сотрудников СМИ. Всплеск смертей отмечен на фоне войны в Украине, хаоса на Гаити и активности преступных группировок в Мексике.

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Число сотрудников СМИ, погибших при выполнении своей работы, резко увеличилось в 2022 году на фоне войны в Украине, хаоса на Гаити и роста насилия со стороны преступных группировок в Мексике. Об этом говорится в ежегодном отчете Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ), опубликованном в пятницу, 9 декабря.

По данным базирующейся в Брюсселе организации, с начала года по всему миру погибли 67 журналистов и сотрудников СМИ по сравнению с 47 в прошлом году. Самой опасной страной для журналистов стала Украина, где во время освещения военного конфликта были убиты 12 работников СМИ - больше, чем в какой-либо другой стране в этом году. Большинство из них украинцы, но есть и представители других национальностей, например, американский режиссер-документалист Брент Рено. Многие смерти произошли в первые недели полномасштабного вторжения России, отмечает IFJ.

Сообщается, что "росту числа убийств также способствовали террор преступных организаций в Мексике и нарушение закона и порядка на Гаити". В этих странах погибли соответственно 11 и 6 журналистов. Еще 375 журналистов сидят в тюрьме за выполнение своей работы. Самые высокие показатели судимости среди сотрудников СМИ - в Китае, Мьянме и Турции. В прошлом году свободы были лишены 365 журналистов, говорится в отчете.

Тревожный сигнал для правительств

"Резкое увеличение числа убийств журналистов и других работников СМИ вызывает серьезную озабоченность и является еще одним тревожным сигналом для правительств по всему миру", - заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер, призвав "принять меры в защиту журналистики - одного из ключевых столпов демократии".

Белланжер предупредил, что бездействие только подстегнет тех, кто стремится подавлять свободное распространение информации.

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Сайт Международной федерации журналистов

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www.ifj.org
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