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Южная Корея заявила о запуске крылатых ракет из КНДР

Александр Дельфинов
24 января 2024 г.

По данным южнокорейских военных, несколько северокорейских крылатых ракет вылетели в направлении открытого моря и упали между Корейским полуостровом и Китаем.

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Северокорейская пусковая установка для баллистических ракет (фото из архива)
Северокорейская пусковая установка для баллистических ракет (фото из архива)Фото: KCNA VIA KNS/AFP

КНДР запустила несколько крылатых ракет в направлении открытого моря, они упали в воду между Корейским полуостровом и Китаем, заявили утром в среду, 24 января, в Генеральном штабе Вооруженных сил Южной Кореи. Детали произошедшего южнокорейские военные анализируют вместе с экспертами из США.

В отличие от баллистических ракет, испытания которых Северной Кореей подпадают под международные санкции, введенные в отношении ее ядерной и ракетной программ, запуск крылатых ракет формально вне штрафных мер. Тем не менее эти ракеты также могут нести ядерные боеголовки, напоминает агентство dpa.

Ракетные и ядерные испытания КНДР

Несколькими днями ранее, 19 января, КНДР объявила об испытаниях системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23" - подводного дрона, который может быть оснащен ядерной боеголовкой. Независимых подтверждений существования системы "Хэиль-5-23" нет. По утверждению Пхеньяна, этот подводный дрон был впервые испытан в марте прошлого года и способен неожиданно атаковать враждебные корабли и важные порты.

15 января КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. По данным южнокорейских военных, ракета предположительно средней дальности пролетела около одной тысячи километров и упала в Японском море.

14 января КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии - это были первые испытания такого оружия в 2024 году. По данным японской береговой охраны и министерства обороны страны, снаряд был выпущен с восточного побережья и упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Усиление напряженности на Корейском полуострове

В начале января КНДР выпустила в сторону южнокорейских островов более 200 снарядов. В ответ вооруженные силы Южной Кореи провели учения с боевой стрельбой.

В декабре прошлого года Пхеньян после нескольких испытаний запустил межконтинентальную ракету, дальность полета которой, по данным северокорейской стороны, составляла 1002,3 километра. В ноябре КНДР отправила в космос свой первый военный разведывательный спутник.

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