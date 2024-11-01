Южная Корея, США и Япония осудили запуск ракеты КНДР

В совместном заявлении министры иностранных дел США, Южной Кореи и Японии "решительно осудили" запуск баллистической ракеты Северной Кореей.

Министры иностранных дел США, Южной Кореи и Японии "решительно осудили" запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Северной Кореей. Об этом говорится в совместном заявлении глав министерств трех государств, опубликованном в четверг, 31 октября. "Запуск КНДР является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - уверяют министры.

В своем заявлении главы МИД Японии, США и Южной Кореи также призывают власти КНДР "немедленно прекратить серию провокационных и дестабилизирующих действий, угрожающих миру и безопасности на Корейском полуострове и за его пределами".

Кроме того, отмечается, что запуск произошел после изменения конституции Северной Кореи, согласно которой Пхеньян определяет Южную Корею как "враждебное государство".

Наконец, следует из документа, министры осудили "углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся незаконные поставки оружия, а также недавнее развертывание северокорейских войск в России".

Запуск баллистической ракеты большой дальности Северной Кореей

В четверг, 31 октября, Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщил о запуске с территории КНДР баллистической ракеты большой дальности в восточном направлении.

Японская береговая охрана подтвердила запуск ракеты из Северной Кореи и также предположила, что она, по всей вероятности, является баллистической. Министр обороны страны Гэн Накатани в разговоре с журналистами заявил, что у ракеты было "самое большое время полета" в истории КНДР и предположил, что "она может отличаться от обычных ракет".

КНДР официально отказалась от объединения с Южной Кореей

В Пхеньяне 17 октября подтвердили, что в новой конституции страны Южная Корея будет официально обозначена как "враждебное государство". Таким образом Северная Корея официально отказалась от идеи объединения с Сеулом.

Других подробностей об измененной конституции КНДР не сообщалось.