В Берлине нашли уникальные киноленты из Украины

В Берлине нашли уникальные киноленты из Украины25 декабря 2024 г.
Федеральный архив Германии (Bundesarchiv) в декабре передал министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге подборку из девяти фильмов, созданных в Украине. В Германию они попали во время Второй мировой войны: киноленты были вывезены солдатами вермахта, очевидно, с целью дальнейшего использования в пропагандистских целях. Доступ к ним был строго воспрещен, а для просмотра требовалось специальное разрешение от рейхсминистра народного просвещения и пропаганды "третьего рейха" Йозефа Геббельса, о чем свидетельствуют старые немецкие титры, сохранившиеся на одной из пленок.
Возврат фильмокопий стал результатом интенсивного сотрудничества Федерального архива с украинскими киноведами и архивариусами. Руководительница проекта по идентификации и оцифровке украинских фильмов в Федеральном архиве Адельхайд Хефтбергер (Adelheid Heftberger) в комментарии DW отметила, что как для слависта и киноархивиста, для нее "было очень важно сделать эти фильмы снова доступными и видимыми".
Часть фильмов из данного собрания была хорошо известна исследователям и киноманам. Иные же считались утерянными, и лишь теперь они впервые возвращаются к зрителю после десятков лет забвения. В подборке представлены три полнометражных, один короткометражный, два анимационных и три документальных фильма, каждый из которых повествует историю своего времени. Самая старшая из кинолент датирована 1919 годом, последняя - 1940-м. Подробнее в обзоре DW.
"Преступления большевиков 21 августа 1919 года, или Дни киевского террора" (1919)
Первая кинолента в собрании - документальные кадры, демонстрирующие жестокость большевистских расправ ГубЧК (губернские подразделения Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. - Ред.). Культуролог, исследователь кино Иван Козленко предполагает, что данные кадры были сняты деникинцами. Они противостояли большевикам, но и сами отличились пугающей жестокостью на украинских землях. Хроника, не имевшая никаких шансов быть показанной в советский период, представляет собой достаточно редкий кинодокумент того времени. Кроме жутких сцен, в объектив попали и мгновения повседневной жизни с улочками Киева и Харькова 1919 года.
"Тамилла" (1927)
Художественный фильм-экранизация романа Фердинана Дюшена снят на Первой кинофабрике Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) в Одессе. Это также одна из первых своего рода копродукций: в Порто-Франко на Черном море собрался разношерстный творческий коллектив во главе с турецким кинорежиссером Мухсином Эртугрулом. Некоторые натурные сцены в стилистике популярного в те годы ориентализма снимали в Баку. После выхода в США кассового "Багдадского вора" (1924) и его премьеры в следующем году в СССР, данный фильм вполне мог рассчитывать на успех.
Но "Тамилла" - это не о сказках Шахерезады, пальмах, финиках и павлинах: за личной драмой алжирской женщины в картине спрятана четкая идеологическая цель - осуждение колониального французского правления. К этой теме советский кинематограф в будущем будет обращаться еще не раз, в том числе и там же, на Одесской киностудии. К примеру, в 1986-м с экранизацией жюльверновской книги "Дети капитана Гранта", главный персонаж которой - шотландский сепаратист, недовольный политикой Британской империи. "Одесская киностудия в конце 1930-х превратилась в съемочную базу московских студий, где снимали приключенческое, детское кино", - поясняет Иван Козленко. "Тамилла" в 1927-м поражает великолепными декорациями и игрой исполнительницы главной роли Анны Заржицкой.
"Шкурник" (1929)
Сатирическая комедия режиссера Николая Шпиковского рассказывает о приключениях мещанина-приспособленца Аполлона Шмыгуева. Его хата всегда "с краю". В годы гражданской войны, кочуя по разным фронтам в компании своего верблюда, он из любой ситуации выходит "сухим из воды" и даже умудряется возглавлить местный комиссариат. Но вскоре после выхода фильм в СССР запретили как пасквиль и карикатуру на советскую действительность: мол, гражданская война рассматривается с точки зрения ее отвратительных сторон, показывая грабежи, тупоголовость "красных" и самодурство "белых".
Здесь уже вполне очевиден идеологический разлом: для украинского зрителя Шмыгуев - комический герой своего времени, не опускающий рук даже тогда, когда власть поочередно берут то петлюровцы, то "белые", то "красные". Для Москвы же такой типаж - идеологически ненадежный в классовой борьбе элемент, несовместимый с образом идейного коммуниста.
Иван Козловский считает эту картину настоящим шедевром и отмечает значительное влияние авангардистской эстетики в операторской работе Александра Панкратьева. Если бы не запрет, полагают кинокритики, эта комедия в свое время имела шансы стать культовой на уровне с персонажами произведений одесситов Ильфа и Петрова. О "Шкурнике" восторженно отзывался репрессированный поэт Осип Мандельштам.
Запоздалое признание все же пришло к кинофильму: в 2012 году в рамках 42-го Международного кинофестиваля "Молодость" он демонстрировался в сопровождении симфонического оркестра Национальной оперы Украины. Впоследствии картина заняла 31 место в рейтинге лучших фильмов в истории украинского кино.
"Поздравляю с переходом!" (1932)
Фильм режиссера Евгении Григорович считался утраченным. Сюжет и эстетика выдержаны целиком в духе времени: молодые пионеры-шестиклассники незадолго до вручения аттестата заняты общественной работой в колхозе. Большая роль отводится авторитету учителя. Режиссеру, бывшей учительнице, суждено было снимать образовательные и детские фильмы, правда, сохранились из них единицы.
Если еще в 1920-е украинские режиссеры могли экспериментировать с формой, содержанием и стилистикой, то кинематограф этого периода, отмечает Иван Козленко, - "абсолютно инструментализированная система с простой задачей - создать из украинцев и украинской культуры образ культуры вторичной и национально-миноритарной".
Несмотря на довольно типичный сюжет, фильм отличается искусной операторской работой с игрой света и теней. После завершения реставрации фильм впервые был показан на 39-м Боннском фестивале немого кино в 2023 году.
"О пане Лебеденко" (1936)
На фоне общей атмосферы 1930-х 10-минутный ролик Бориса Каневского является скорее исключением. На киевской киностудии "Украинфильм" был снят, по сути, первый полноценный украинский музыкальный видеоклип. Этот замысел подтверждал и сам режиссер: "Попытки передать украинские народные песни языком кинофильма, как отдельного произведения, предпринимаются впервые в истории украинской кинематографии", - писал Каневский в 1935-м в журнале "Советское кино".
Экранизирован сюжет казацкой бандурной думы "Яром, хлопці, яром" с довольно мрачным подтекстом социальной драмы. В некотором смысле данная украинская работа 1936 года, названая в киевской прессе "фильмом-песней", намного опередила свое время: огромная популярность жанра 10-минутных костюмированных музыкальных "клипов-фильмов" с историческими реконструкциями придет лишь через полвека, в 1980-х, благодаря появлению музыкального телевидения MTV и зрелищным постановкам французского режиссера Лорана Бутонна (Laurent Boutonnat).
"О пане Лебеденко" можно считать настоящей жемчужиной этой коллекции. Увы, музыкального сопровождения не сохранилось. Вокальные партии исполнял, в частности, легендарный украинский оперный певец Иван Паторжинский, известный главной ролью в "Запорожце за Дунаем" (1953). В роли пани снялась Корнелия Рутковская, которая, подобно своей героине, и сама из дворян, имела венгерские корни. Была арестована, очутилась на Воркуте.
Данные относительно того, как сложилась судьба этого ролика, расходятся: из украинских источников следует, что он вышел на экран в составе более широкого музыкального альманаха. По данным же Федерального архива, он был запрещен, впоследствии утерян и лишь теперь наконец-то найден. Песня "Яром, хлопці, яром" сегодня доступна в разных версиях современных исполнителей.
"Зазнавшийся цыпленок" (1936)
Этот милый детский анимационный фильм, на первый взгляд не отличающийся от старых диснеевских, также считался утерянным. "Не так много национальных кинематографов создавали мультипликацию в столь ранний период 1930-х годов", - комментирует Иван Козленко и добавляет, что еще с конца 1920-х в Одессе, а впоследствии и в Киеве, открылась целая мультмастерская, где работали такие именитые аниматоры как Вячеслав Левандовский и режиссер "Зазнавшегося цыпленка" Ипполит Лазарчук. Заложенные в это время традиции впоследствии продолжал знакомый всем маленьким зрителям "Киевнаучфильм". "Интересно, что это фильм с украинской озвучкой, то есть украинская анимация формировалась как анимация украинского языка", - говорит Иван Козленко. Одна из немногих работ, свободных от заметного идеологического вмешательства. Сохранилась и звуковая дорожка.
"Проводы на льдине" (1938)
Эта "мульт-шутка" готовилась как особый подарок участникам первой научно-исследовательской экспедиции на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане во главе с Иваном Папаниным после присвоения им годом ранее званий Героев Советского Союза.
Менее чем за год дрейфа советских полярников крайний Север в мультфильме и сам стал напоминать ГУЛАГ: белые медведи, моржи и пингвины дисциплинированно строятся в отряд и с транспарантами шагают на проводы "большевиков - хозяев Полюса". В это время сами "хозяева" - начальник станции Папанин, гидролог Ширшов, астроном Федоров и радист Кренкель, уединившись в теплой палатке с надписью "СССР", затевают пышную попойку: на столе рыба, фрукты в ассортименте, торт, откуда-то волшебно берется и бутылочка игристого. Общественные нормы формально не нарушены: Сталин, чей портрет ожидаемо висит в палатке полярников на самом видном месте, еще в 1935-м сказал на выступлении, что "жить стало лучше, жить стало веселее" и вернул празднование Нового года. Далее в мультике спускается на парашюте и присоединяется к команде географ Шмидт. Коллеги поочередно его встречают дружеским поцелуем из тех, которые гораздо позже, уже в другую эпоху, советологи прозовут "брежневским".
Мультипликационный шарж заканчивается сентиментальным прощанием северных зверушек с, очевидно, уже не очень трезвой, зато веселой командой советских полярников. Упаковав чемоданы "на Москву", они отчаливают на ледоколах "Таймыр" и "Мурман". Знамя со Сталиным в профиль реет над Севером. Зритель может отыскать немало параллелей с событиями сегодняшнего дня.
По имеющимся у Федерального архива данным, мультфильм не был завершен, озвучен и выпущен на экраны. Однако в ходе подготовки материала DW установила, что задумывался он как "полнометражный звуковой", а за озвучку отвечал известный киевский композитор Александр Зноско-Боровский. Об этом, а также и о том, что выход этой анимации должен был стать событием всесоюзного масштаба, свидетельствуют анонсы в печати: в марте 1938 г. газета Московского городского комитета ВКП(б) и Моссовета "Вечерняя Москва" поместила у себя на страницах заметку своего киевского корреспондента о кропотливой работе над мультфильмом. "Работы были очень сложными. Девяти художникам пришлось сделать до 20 тысяч зарисовок", указывалось в статье. Копии негатива с фильмом в элегантных футлярах планировали подарить полярникам.
Впервые ролик был показан в 2023 году ко Всемирному дню аудиовизуального наследия ЮНЕСКО в Немецком историческом музее.
"В бывшем гнезде мракобесия" (1938)
Документальная хроника снята в комплексе Киево-Печерской лавры в духе жесткого атеизма. Большевики еще в 1929 году превратили монастырь во Всеукраинский музейный городок, центр антирелигиозной пропаганды в УССР.
В ленте первым делом разоблачают поповские трюки с механическим "сошествием икон", "мироточащими" и "плачущими" образами. Но кроме высмеивания религии, "опиума для народа", Церкви как институту, выдвигают и вполне мирские претензии: стяжательство, распутство и превращение Лавры в оплот российского феодализма и черносотенства - все то, в чем украинская власть обвиняла монахов РПЦ в Лавре, и что российская Церковь отрицала. "Оптом и в розницу торговала Лавра святыми угодниками", "Монахи вели сытую, богатую, развратную жизнь", указывают титры в фильме. На фоне актуальных событий вокруг РПЦ все это выглядит злободневно и сегодня.
"По Днепру" (1940)
Пейзажная картина, снятая режиссером Исааком Животовским на Украинской студии кинохроники, рассказывает об идиллии природы, красоте приднепровских городов и важности реки для ДнепроГЭС и всей индустрии УССР. В фильме представлено развитие Украины как "примерной" советской республики, а эстетика выдержана целиком в духе сталинского пафоса 1940-х. В объектив на несколько мгновений попал и довоенный киевский Крещатик, каким его уже мало кто знает. А также Канев, Запорожье, Херсон и другие города. Этот фильм пока не появился в общем доступе. В Федеральном архиве готовят его к выпуску в ближайшее время.
Три периода - три разных эпохи
Переданная Национальному центру Довженко коллекция фильмов охватывает 20-летний межвоенный период. Для кинематографа это целая вечность и совершенно разные эпохи. В разговоре с DW культуролог, исследователь кино, бывший руководитель киевского Довженко-центра Иван Козленко делит этот 20-летний период на условные три части. Первые годы после гражданской войны: время становления, "когда еще не снималось авторское кино, режиссеры не назывались режиссерами, а один и тот же человек выступал и оператором, и монтажером, и сам же ходил с кинокамерой", комментирует он.
Второй период 1920-х - времена НЭПа, коренизации и украинизации, проводимой наркомом образования Николаем Скрипником, время относительного свободомыслия и храброго экспериментаторства, когда цензура еще не подняла голову, а созданным в Киеве Всеукраинским фотокиноуправлением (ВУФКУ), где начинал легендарный Лесь Курбас, было отснято более 120 полнометражных фильмов, в том числе со знаменитыми довженковскими. "Это период расцвета украинского кино, когда украинские культурные элиты продуцировали самостоятельно, без внешнего вмешательства", - говорит Козленко.
И, наконец, третий период - 1930-е годы - кульминация сталинщины, Голодомор, "чистки", репрессии, "черные воронки". Время, когда советский, а точнее, московский кинематограф, благодаря таким лентам, как "Веселые ребята" (1934), "Цирк" (1936) и "Волга-Волга" (1938) с обожаемой Сталиным Любовью Орловой, уже соперничает с Голливудом. С другой стороны, кино украинское намеренно маргинализируется и творчески ограничивается в угоду коммунистической идеологии. "Время, когда украинские элиты отстранены от процесса культуротворчества. С середины 1930-х установился канон, по которому искусство является национальным по форме, социалистическим по содержанию", напоминает Козленко.
Визуальный отпечаток времени
Возвращенные отреставрированные украинские фильмы сегодня в равной степени интересны как уникальные исторические и визуальные документы своей эпохи. К тому же некоторые обладают высокой художественной ценностью, а в иных можно отыскать удивительные параллели с настоящим. Культурологи отмечают, что эти картины демонстрируют украинскую кинематографическую культуру, даже скованную драконовскими ограничениями тоталитарного времени СССР, во всей ее многогранности и глубине. Это визуальное отражение дней, когда даже такие признанные миром украинские киношедевры, как "Земля" Александра Довженко (1930), творились и снимались не благодаря, а вопреки существующим реалиям, цензуре, бесконечному перемонтажу и непрерывному идеологическому надзору.
За эти два коротких межвоенных десятилетия (1919-1940) украинский кинематограф прошел этап становления и подъема с уровня съемок хроники для полюбившихся киевской публике первых иллюзионов к профессионализму, новаторству и самобытности 1920-х. И так же скоро, с приближением репрессивных 30-х годов, к утере культурной автономности и подчинению диктованной с Миусской площади в Москве генеральной линии партии.
Эти девять кинолент дают представление не только о том, каким было украинское кино, но и о том, каким могло бы быть. Из-за ползучей инструментализации в нем находилось все меньше места собственным и близким смыслам. Вместе с тем это обнажает и идеологическую слабость советской цензуры, так и не нашедшей эффективных решений тому, как быть, например, с памятью о событиях, называемых в современной украинской историографии Революцией 1917-1921 годов. Как видно, любые попытки рефлексии на эту тему попросту запрещались, а единственно правильным каноном для этого времени служил ура-героизм "Неуловимых мстителей" (1967). В том же 1967-м, через 40 лет после выхода украинского "Шкурника", запрет постиг и другой фильм, рассказывающий о революционной эпохе в Украине - драме "Комиссар" с Нонной Мордюковой в главной роли. Ее впервые показали лишь в 1987-м, при Перестройке, когда СССР на фоне национального подъема народов республик, уже "трещал по швам".
Поэтому возвращение утраченного кино можно рассматривать еще и как замыкание круга в истории. "Эти уникальные произведения искусства и документальные кадры дают представление о столетней борьбе Украины за независимость, а также о советском тоталитарном правлении 1930-х и 1940-х годов", - сказал министр Андрей Сибига.
Иван Козленко отмечает, что из девяти фильмокопий, переданных Украине, семь ранее считались утраченными. "В Украине их не существовало, они сохранились только в Федеральном архиве Германии", - говорит он, добавляя, что особенно ценная находка - это мультипликация. "В 1930-е годы в Украине было создано всего 8 мультфильмов. Из них сохранились 5 и две из этих кинолент - в Федеральном архиве в Берлине. Фактически Украина почти полностью восстанавливает свою коллекцию довоенной анимации", - резюмирует исследователь.
Но и это еще не конец истории. В своей "второй жизни", те фильмы, на которых не сохранилась звуковая дорожка, теперь в Национальном центре Довженко смогут получить и новую музыкальную озвучку от популярных современных исполнителей. Специалисты не сомневаются, что в архивах разных стран хранится еще немало неоткрытого и ценного для Украины визуального материала.
Во время церемонии в Берлине вице-президент Федерального архива Андреа Хенгер (Andrea Hänger) напомнила, что сегодняшняя война РФ против Украины также направлена против ее национальной культуры: "Фильмы, сохраненные в архивах, являются особыми свидетельствами культурной идентичности страны. Богатое культурное наследие Украины должно быть доступно также и широкой публике".