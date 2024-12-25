В Берлине нашли уникальные киноленты из Украины

Федеральный архив Германии (Bundesarchiv) в декабре передал министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге подборку из девяти фильмов, созданных в Украине. В Германию они попали во время Второй мировой войны: киноленты были вывезены солдатами вермахта, очевидно, с целью дальнейшего использования в пропагандистских целях. Доступ к ним был строго воспрещен, а для просмотра требовалось специальное разрешение от рейхсминистра народного просвещения и пропаганды "третьего рейха" Йозефа Геббельса, о чем свидетельствуют старые немецкие титры, сохранившиеся на одной из пленок.

Возврат фильмокопий стал результатом интенсивного сотрудничества Федерального архива с украинскими киноведами и архивариусами. Руководительница проекта по идентификации и оцифровке украинских фильмов в Федеральном архиве Адельхайд Хефтбергер (Adelheid Heftberger) в комментарии DW отметила, что как для слависта и киноархивиста, для нее "было очень важно сделать эти фильмы снова доступными и видимыми".

Часть фильмов из данного собрания была хорошо известна исследователям и киноманам. Иные же считались утерянными, и лишь теперь они впервые возвращаются к зрителю после десятков лет забвения. В подборке представлены три полнометражных, один короткометражный, два анимационных и три документальных фильма, каждый из которых повествует историю своего времени. Самая старшая из кинолент датирована 1919 годом, последняя - 1940-м. Подробнее в обзоре DW.

"Преступления большевиков 21 августа 1919 года, или Дни киевского террора" (1919)

Кадр из фильма "Преступления большевиков 21 августа 1919 года, или Дни киевского террора" (1919) Фото: Bundesarchiv

Первая кинолента в собрании - документальные кадры, демонстрирующие жестокость большевистских расправ ГубЧК (губернские подразделения Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. - Ред.). Культуролог, исследователь кино Иван Козленко предполагает, что данные кадры были сняты деникинцами. Они противостояли большевикам, но и сами отличились пугающей жестокостью на украинских землях. Хроника, не имевшая никаких шансов быть показанной в советский период, представляет собой достаточно редкий кинодокумент того времени. Кроме жутких сцен, в объектив попали и мгновения повседневной жизни с улочками Киева и Харькова 1919 года.

"Тамилла" (1927)

Кадр из фильма "Тамилла" (1927) Фото: Bundesarchiv

Художественный фильм-экранизация романа Фердинана Дюшена снят на Первой кинофабрике Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) в Одессе. Это также одна из первых своего рода копродукций: в Порто-Франко на Черном море собрался разношерстный творческий коллектив во главе с турецким кинорежиссером Мухсином Эртугрулом. Некоторые натурные сцены в стилистике популярного в те годы ориентализма снимали в Баку. После выхода в США кассового "Багдадского вора" (1924) и его премьеры в следующем году в СССР, данный фильм вполне мог рассчитывать на успех.

Но "Тамилла" - это не о сказках Шахерезады, пальмах, финиках и павлинах: за личной драмой алжирской женщины в картине спрятана четкая идеологическая цель - осуждение колониального французского правления. К этой теме советский кинематограф в будущем будет обращаться еще не раз, в том числе и там же, на Одесской киностудии. К примеру, в 1986-м с экранизацией жюльверновской книги "Дети капитана Гранта", главный персонаж которой - шотландский сепаратист, недовольный политикой Британской империи. "Одесская киностудия в конце 1930-х превратилась в съемочную базу московских студий, где снимали приключенческое, детское кино", - поясняет Иван Козленко. "Тамилла" в 1927-м поражает великолепными декорациями и игрой исполнительницы главной роли Анны Заржицкой.

"Шкурник" (1929)

Кадр из фильма "Шкурник" (1929) Фото: Bundesarchiv

Сатирическая комедия режиссера Николая Шпиковского рассказывает о приключениях мещанина-приспособленца Аполлона Шмыгуева. Его хата всегда "с краю". В годы гражданской войны, кочуя по разным фронтам в компании своего верблюда, он из любой ситуации выходит "сухим из воды" и даже умудряется возглавлить местный комиссариат. Но вскоре после выхода фильм в СССР запретили как пасквиль и карикатуру на советскую действительность: мол, гражданская война рассматривается с точки зрения ее отвратительных сторон, показывая грабежи, тупоголовость "красных" и самодурство "белых".

Здесь уже вполне очевиден идеологический разлом: для украинского зрителя Шмыгуев - комический герой своего времени, не опускающий рук даже тогда, когда власть поочередно берут то петлюровцы, то "белые", то "красные". Для Москвы же такой типаж - идеологически ненадежный в классовой борьбе элемент, несовместимый с образом идейного коммуниста.

Иван Козловский считает эту картину настоящим шедевром и отмечает значительное влияние авангардистской эстетики в операторской работе Александра Панкратьева. Если бы не запрет, полагают кинокритики, эта комедия в свое время имела шансы стать культовой на уровне с персонажами произведений одесситов Ильфа и Петрова. О "Шкурнике" восторженно отзывался репрессированный поэт Осип Мандельштам.

Запоздалое признание все же пришло к кинофильму: в 2012 году в рамках 42-го Международного кинофестиваля "Молодость" он демонстрировался в сопровождении симфонического оркестра Национальной оперы Украины. Впоследствии картина заняла 31 место в рейтинге лучших фильмов в истории украинского кино.

"Поздравляю с переходом!" (1932)

Кадр из фильма "Поздравляю с переходом!" (1932) Фото: Bundesarchiv

Фильм режиссера Евгении Григорович считался утраченным. Сюжет и эстетика выдержаны целиком в духе времени: молодые пионеры-шестиклассники незадолго до вручения аттестата заняты общественной работой в колхозе. Большая роль отводится авторитету учителя. Режиссеру, бывшей учительнице, суждено было снимать образовательные и детские фильмы, правда, сохранились из них единицы.

Если еще в 1920-е украинские режиссеры могли экспериментировать с формой, содержанием и стилистикой, то кинематограф этого периода, отмечает Иван Козленко, - "абсолютно инструментализированная система с простой задачей - создать из украинцев и украинской культуры образ культуры вторичной и национально-миноритарной".

Несмотря на довольно типичный сюжет, фильм отличается искусной операторской работой с игрой света и теней. После завершения реставрации фильм впервые был показан на 39-м Боннском фестивале немого кино в 2023 году.

"О пане Лебеденко" (1936)

Кадр из фильма "О пане Лебеденко" (1936) Фото: Bundesarchiv

На фоне общей атмосферы 1930-х 10-минутный ролик Бориса Каневского является скорее исключением. На киевской киностудии "Украинфильм" был снят, по сути, первый полноценный украинский музыкальный видеоклип. Этот замысел подтверждал и сам режиссер: "Попытки передать украинские народные песни языком кинофильма, как отдельного произведения, предпринимаются впервые в истории украинской кинематографии", - писал Каневский в 1935-м в журнале "Советское кино".

Экранизирован сюжет казацкой бандурной думы "Яром, хлопці, яром" с довольно мрачным подтекстом социальной драмы. В некотором смысле данная украинская работа 1936 года, названая в киевской прессе "фильмом-песней", намного опередила свое время: огромная популярность жанра 10-минутных костюмированных музыкальных "клипов-фильмов" с историческими реконструкциями придет лишь через полвека, в 1980-х, благодаря появлению музыкального телевидения MTV и зрелищным постановкам французского режиссера Лорана Бутонна (Laurent Boutonnat).

"О пане Лебеденко" можно считать настоящей жемчужиной этой коллекции. Увы, музыкального сопровождения не сохранилось. Вокальные партии исполнял, в частности, легендарный украинский оперный певец Иван Паторжинский, известный главной ролью в "Запорожце за Дунаем" (1953). В роли пани снялась Корнелия Рутковская, которая, подобно своей героине, и сама из дворян, имела венгерские корни. Была арестована, очутилась на Воркуте.

Данные относительно того, как сложилась судьба этого ролика, расходятся: из украинских источников следует, что он вышел на экран в составе более широкого музыкального альманаха. По данным же Федерального архива, он был запрещен, впоследствии утерян и лишь теперь наконец-то найден. Песня "Яром, хлопці, яром" сегодня доступна в разных версиях современных исполнителей.

"Зазнавшийся цыпленок" (1936)

Кадр из анимационного фильма "Зазнавшийся цыпленок" (1936) Фото: Bundesarchiv

Этот милый детский анимационный фильм, на первый взгляд не отличающийся от старых диснеевских, также считался утерянным. "Не так много национальных кинематографов создавали мультипликацию в столь ранний период 1930-х годов", - комментирует Иван Козленко и добавляет, что еще с конца 1920-х в Одессе, а впоследствии и в Киеве, открылась целая мультмастерская, где работали такие именитые аниматоры как Вячеслав Левандовский и режиссер "Зазнавшегося цыпленка" Ипполит Лазарчук. Заложенные в это время традиции впоследствии продолжал знакомый всем маленьким зрителям "Киевнаучфильм". "Интересно, что это фильм с украинской озвучкой, то есть украинская анимация формировалась как анимация украинского языка", - говорит Иван Козленко. Одна из немногих работ, свободных от заметного идеологического вмешательства. Сохранилась и звуковая дорожка.

"Проводы на льдине" (1938)

Кадры из анимационного фильма "Проводы на льдине" (1938) Фото: Bundesarchiv

Эта "мульт-шутка" готовилась как особый подарок участникам первой научно-исследовательской экспедиции на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане во главе с Иваном Папаниным после присвоения им годом ранее званий Героев Советского Союза.

Менее чем за год дрейфа советских полярников крайний Север в мультфильме и сам стал напоминать ГУЛАГ: белые медведи, моржи и пингвины дисциплинированно строятся в отряд и с транспарантами шагают на проводы "большевиков - хозяев Полюса". В это время сами "хозяева" - начальник станции Папанин, гидролог Ширшов, астроном Федоров и радист Кренкель, уединившись в теплой палатке с надписью "СССР", затевают пышную попойку: на столе рыба, фрукты в ассортименте, торт, откуда-то волшебно берется и бутылочка игристого. Общественные нормы формально не нарушены: Сталин, чей портрет ожидаемо висит в палатке полярников на самом видном месте, еще в 1935-м сказал на выступлении, что "жить стало лучше, жить стало веселее" и вернул празднование Нового года. Далее в мультике спускается на парашюте и присоединяется к команде географ Шмидт. Коллеги поочередно его встречают дружеским поцелуем из тех, которые гораздо позже, уже в другую эпоху, советологи прозовут "брежневским".

"Проводы на льдине" (1938) Фото: Bundesarchiv

Мультипликационный шарж заканчивается сентиментальным прощанием северных зверушек с, очевидно, уже не очень трезвой, зато веселой командой советских полярников. Упаковав чемоданы "на Москву", они отчаливают на ледоколах "Таймыр" и "Мурман". Знамя со Сталиным в профиль реет над Севером. Зритель может отыскать немало параллелей с событиями сегодняшнего дня.

По имеющимся у Федерального архива данным, мультфильм не был завершен, озвучен и выпущен на экраны. Однако в ходе подготовки материала DW установила, что задумывался он как "полнометражный звуковой", а за озвучку отвечал известный киевский композитор Александр Зноско-Боровский. Об этом, а также и о том, что выход этой анимации должен был стать событием всесоюзного масштаба, свидетельствуют анонсы в печати: в марте 1938 г. газета Московского городского комитета ВКП(б) и Моссовета "Вечерняя Москва" поместила у себя на страницах заметку своего киевского корреспондента о кропотливой работе над мультфильмом. "Работы были очень сложными. Девяти художникам пришлось сделать до 20 тысяч зарисовок", указывалось в статье. Копии негатива с фильмом в элегантных футлярах планировали подарить полярникам.

Впервые ролик был показан в 2023 году ко Всемирному дню аудиовизуального наследия ЮНЕСКО в Немецком историческом музее.

"В бывшем гнезде мракобесия" (1938)

Кадр из фильма "В бывшем гнезде мракобесия" (1938) Фото: Bundesarchiv

Документальная хроника снята в комплексе Киево-Печерской лавры в духе жесткого атеизма. Большевики еще в 1929 году превратили монастырь во Всеукраинский музейный городок, центр антирелигиозной пропаганды в УССР.

В ленте первым делом разоблачают поповские трюки с механическим "сошествием икон", "мироточащими" и "плачущими" образами. Но кроме высмеивания религии, "опиума для народа", Церкви как институту, выдвигают и вполне мирские претензии: стяжательство, распутство и превращение Лавры в оплот российского феодализма и черносотенства - все то, в чем украинская власть обвиняла монахов РПЦ в Лавре, и что российская Церковь отрицала. "Оптом и в розницу торговала Лавра святыми угодниками", "Монахи вели сытую, богатую, развратную жизнь", указывают титры в фильме. На фоне актуальных событий вокруг РПЦ все это выглядит злободневно и сегодня.

"По Днепру" (1940)

Кадр из фильма "По Днепру" (1940) Фото: Bundesarchiv

Пейзажная картина, снятая режиссером Исааком Животовским на Украинской студии кинохроники, рассказывает об идиллии природы, красоте приднепровских городов и важности реки для ДнепроГЭС и всей индустрии УССР. В фильме представлено развитие Украины как "примерной" советской республики, а эстетика выдержана целиком в духе сталинского пафоса 1940-х. В объектив на несколько мгновений попал и довоенный киевский Крещатик, каким его уже мало кто знает. А также Канев, Запорожье, Херсон и другие города. Этот фильм пока не появился в общем доступе. В Федеральном архиве готовят его к выпуску в ближайшее время.

Три периода - три разных эпохи

Переданная Национальному центру Довженко коллекция фильмов охватывает 20-летний межвоенный период. Для кинематографа это целая вечность и совершенно разные эпохи. В разговоре с DW культуролог, исследователь кино, бывший руководитель киевского Довженко-центра Иван Козленко делит этот 20-летний период на условные три части. Первые годы после гражданской войны: время становления, "когда еще не снималось авторское кино, режиссеры не назывались режиссерами, а один и тот же человек выступал и оператором, и монтажером, и сам же ходил с кинокамерой", комментирует он.

Второй период 1920-х - времена НЭПа, коренизации и украинизации, проводимой наркомом образования Николаем Скрипником, время относительного свободомыслия и храброго экспериментаторства, когда цензура еще не подняла голову, а созданным в Киеве Всеукраинским фотокиноуправлением (ВУФКУ), где начинал легендарный Лесь Курбас, было отснято более 120 полнометражных фильмов, в том числе со знаменитыми довженковскими. "Это период расцвета украинского кино, когда украинские культурные элиты продуцировали самостоятельно, без внешнего вмешательства", - говорит Козленко.

Культуролог, исследователь кино Иван Козленко Фото: privat

И, наконец, третий период - 1930-е годы - кульминация сталинщины, Голодомор, "чистки", репрессии, "черные воронки". Время, когда советский, а точнее, московский кинематограф, благодаря таким лентам, как "Веселые ребята" (1934), "Цирк" (1936) и "Волга-Волга" (1938) с обожаемой Сталиным Любовью Орловой, уже соперничает с Голливудом. С другой стороны, кино украинское намеренно маргинализируется и творчески ограничивается в угоду коммунистической идеологии. "Время, когда украинские элиты отстранены от процесса культуротворчества. С середины 1930-х установился канон, по которому искусство является национальным по форме, социалистическим по содержанию", напоминает Козленко.

Визуальный отпечаток времени

Возвращенные отреставрированные украинские фильмы сегодня в равной степени интересны как уникальные исторические и визуальные документы своей эпохи. К тому же некоторые обладают высокой художественной ценностью, а в иных можно отыскать удивительные параллели с настоящим. Культурологи отмечают, что эти картины демонстрируют украинскую кинематографическую культуру, даже скованную драконовскими ограничениями тоталитарного времени СССР, во всей ее многогранности и глубине. Это визуальное отражение дней, когда даже такие признанные миром украинские киношедевры, как "Земля" Александра Довженко (1930), творились и снимались не благодаря, а вопреки существующим реалиям, цензуре, бесконечному перемонтажу и непрерывному идеологическому надзору.

За эти два коротких межвоенных десятилетия (1919-1940) украинский кинематограф прошел этап становления и подъема с уровня съемок хроники для полюбившихся киевской публике первых иллюзионов к профессионализму, новаторству и самобытности 1920-х. И так же скоро, с приближением репрессивных 30-х годов, к утере культурной автономности и подчинению диктованной с Миусской площади в Москве генеральной линии партии.

Эти девять кинолент дают представление не только о том, каким было украинское кино, но и о том, каким могло бы быть. Из-за ползучей инструментализации в нем находилось все меньше места собственным и близким смыслам. Вместе с тем это обнажает и идеологическую слабость советской цензуры, так и не нашедшей эффективных решений тому, как быть, например, с памятью о событиях, называемых в современной украинской историографии Революцией 1917-1921 годов. Как видно, любые попытки рефлексии на эту тему попросту запрещались, а единственно правильным каноном для этого времени служил ура-героизм "Неуловимых мстителей" (1967). В том же 1967-м, через 40 лет после выхода украинского "Шкурника", запрет постиг и другой фильм, рассказывающий о революционной эпохе в Украине - драме "Комиссар" с Нонной Мордюковой в главной роли. Ее впервые показали лишь в 1987-м, при Перестройке, когда СССР на фоне национального подъема народов республик, уже "трещал по швам".

Поэтому возвращение утраченного кино можно рассматривать еще и как замыкание круга в истории. "Эти уникальные произведения искусства и документальные кадры дают представление о столетней борьбе Украины за независимость, а также о советском тоталитарном правлении 1930-х и 1940-х годов", - сказал министр Андрей Сибига.

Иван Козленко отмечает, что из девяти фильмокопий, переданных Украине, семь ранее считались утраченными. "В Украине их не существовало, они сохранились только в Федеральном архиве Германии", - говорит он, добавляя, что особенно ценная находка - это мультипликация. "В 1930-е годы в Украине было создано всего 8 мультфильмов. Из них сохранились 5 и две из этих кинолент - в Федеральном архиве в Берлине. Фактически Украина почти полностью восстанавливает свою коллекцию довоенной анимации", - резюмирует исследователь.

Но и это еще не конец истории. В своей "второй жизни", те фильмы, на которых не сохранилась звуковая дорожка, теперь в Национальном центре Довженко смогут получить и новую музыкальную озвучку от популярных современных исполнителей. Специалисты не сомневаются, что в архивах разных стран хранится еще немало неоткрытого и ценного для Украины визуального материала.

Вице-президент Федерального архива Андреа Хенгер и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Берлине, 12 декабря 2024 года Фото: Placek/Bundesarchiv

Во время церемонии в Берлине вице-президент Федерального архива Андреа Хенгер (Andrea Hänger) напомнила, что сегодняшняя война РФ против Украины также направлена ​​против ее национальной культуры: "Фильмы, сохраненные в архивах, являются особыми свидетельствами культурной идентичности страны. Богатое культурное наследие Украины должно быть доступно также и широкой публике".