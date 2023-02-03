Установлены имена более 13 000 военных РФ погибших в Украине

Только за последнюю неделю появились сообщения о смерти полутысячи воевавших в Украине россиян. Поименный список потерь российских военных с начала войны в Украине превысил 13 000 имен.

Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, по состоянию на пятницу, 3 февраля, составило 13 030. Из них 924 человека попали в армию в результате мобилизации. Такие данные приводит Русская служба BBC, которая совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет статистику российских потерь с начала войны на основе открытых источников.

При этом сообщения о смерти 500 воевавших в Украине россиян появились только за последнюю неделю. Большую часть погибших за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы и бывшие заключенные.

То, что за последнее время примерно 70 процентов всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождаются фотографиями людей не в военной форме, а в гражданской одежде, может быть косвенным свидетельством растущих потерь тех, кто еще недавно был гражданским специалистом, отмечают в Русской службе BBC.

Поскольку данный список погибших крайне консервативный, так как опирается только на подтвержденные сообщения о гибели, расследователи полагают, что в него попадают как минимум в два раза меньше имен погибших, чем их было в действительности. Таким образом, Россия в реальности могла потерять более 26 тысяч человек погибшими без учета воюющих против Украины в составе "народных милиций" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Совокупные же потери пророссийских сил могут превысить 38 тысяч человек погибшими, а с учетом раненых общие потери за 10 месяцев войны могут превышать 171 тысячу человек, указывает BBC.

NYT: Потери армии РФ в Украине приближаются к 200 000

В свою очередь The New York Times, ссылаясь на данные официальных лиц США и других западных стран, сообщает, что потери российских войск в Украине убитыми и ранеными приближается к 200 тысячам, что является ярким показателем того, насколько неудачно прошло вторжение президента Владимира Путина.

По словам американских чиновников, ежедневно сотни российских военнослужащих погибают или получают ранения в боях за Бахмут, который Москва рассматривает как ключ к захвату всего восточного Донбасса.

Занимающиеся Россией аналитики полагают, что гибель людей вряд ли станет сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина, пишет газета. Издание приводит мнение американских чиновников о том, что Путин может пойти на сотни тысяч жертв в Украине, хотя более высокие цифры могут сократить его политическую поддержку.

Украинские потери также трудно установить, учитывая нежелание Киева раскрывать их, указывает The New York Times, отмечая, что, по данным западных официальных лиц, в Бахмуте ежедневно получают ранения и погибают сотни украинских военнослужащих.

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