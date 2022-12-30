День 310-й войны: Украина отразила налет дронов на Киев

На 310-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина отразила налет дронов на Киев

Украина успешно отразила ночной налет российских БПЛА на Киев. "Над Украиной были уничтожены в общей сложности 16 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, летевших с юго-восточного и северного направлений. "Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра", - сообщили Воздушные Силы ВСУ. В сообщении отмечается, что беспилотники были сбиты "силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины".

Из-за значительных сетевых повреждений в ходе десятой массированной российской ракетной атаки НЭК "Укрэнерго" констатирует сложности с доставкой электроэнергии в шести областях страны: Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской, сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий. По его словам, к вечеру 29 декабря значительная часть генерирующих мощностей в системе была уже восстановлена, но есть значительные повреждения сети и некоторых электростанций.

В Украину из Польши прибыла новая партия терминалов спутниковой системы Starlink, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Терминалы уже отправлены в пункты обогрева по всей стране, часть передана в поддержку энергетической и медицинской сфер, добавил он. "Это уже третья партия Starlink от Польши. Вместе с предыдущими - это около 20 тысяч терминалов", - подчеркнул министр.

Удары по российской территории

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждено электроснабжение населенного пункта. В Белгородской области под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, поврежден частный жилой дом, а также линии электропередачи и газоснабжения, отметил он.

На территории Руднянского района Волгоградской области вновь зафиксировано падение с неба неопознанных объектов. Обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 км от села, пишут издания "Волгоград онлайн" и "Блокнот Волгоград". По их данным, инцидент произошел накануне, место падения оцеплено экстренными службами. Ранее в декабре в пяти точках региона, уже были зафиксированы падения с неба неопознанных объектов, причем 19 декабря администрация Руднянского района указала, что они относятся к Минобороны России.

Россия после атак беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром Энгельс в Саратовской области существенно сократила количество боевых самолетов на этом объекте, пишет интернет-издание The Drive, проанализировав спутниковые снимки. Так, на фотографиях от 29 декабря на аэродроме видны лишь 11 бомбардировщиков, в то время как 29 ноября спутники зафиксировали наличие 26 машин. В то же время на снимках отсутствуют явные повреждения после атак дронов 26 и 29 декабря, указывают журналисты.

Неэффективность ПВО России

"Повторяющиеся украинские удары по легитимным военным целям в глубоком тылу России демонстрируют неэффективность российской системы ПВО в отношении дронов", - говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). При этом авторы сводки напоминают, что атака украинского боевого беспилотника на военный аэродром в Энгельсе 29 декабря произошла спустя всего три дня после появления сообщений Минобороны РФ о гибели трех российских военных после атаки украинского дрона на тот же аэродром 26 декабря.

Командование Западной группой войск РФ в Украине, вероятно, возьмет на себя генерал-лейтенант Евгений Никифоров, заменив на этом посту генерал-полковника Сергея Кузовлева, говорится в очередной сводке министерства обороны Великобритании. Перед этой группой почти наверняка стоит задача удержать территорию Луганской области в районе городов Кременная и Сватово, отмечается далее.

Украинцы в российском плену

В российском плену сейчас находятся 3392 украинских военнослужащих, еще 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести, сообщила уполномоченная президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая. "Мы не знаем, что с ними произошло. Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжела для родственников", - подчеркнула Вербицкая. По ее словам, Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным.

НАТО призывает продолжать помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и других союзников по альянсу продолжать поставки оружия Украине. "Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины - самый быстрый путь к миру", - заявил Столтенберг. По его словам, необходимо сделать так, чтобы президент России Владимир Путин понял, что он не сумеет установить контроль над Украиной. Это откроет путь для мирного решения путем переговоров, которое гарантировало бы выживание Украины как независимого демократического государства, добавил генсек НАТО. Он также дал понять, что считает украинские атаки на военные цели в России вполне законными. "Каждая страна имеет право защищаться. Украина тоже", - пояснил Йенс Столтенберг.

Великобритания передаст Украине более 1000 металлодетекторов и 100 комплектов для обезвреживания бомб. "Использование Россией наземных мин и нападение на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость путинского вторжения", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Металлоискатели и комплекты, изготовленные немецкой компанией Vallon, помогут Украине "безопасно очистить землю и здания", отмечается в сообщении британского Минобороны.

Помощь Украине от Германии

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) получила 28 единиц специализированной техники от партнеров из Германии. Служба технической помощи (Technisches Hilfswerk, THW) ФРГ передала украинским спасателям подъемники, краны-манипуляторы, топливозаправщики, самосвалы, автоцистерны и грузовики с генераторами, указали в ГСЧС.

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), из Германии в Украину при содействии Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) доставлено около 2300 технических грузов, в том числе почти 30 трансформаторов. В интервью агентству dpa Хабек рассказал, что за последние недели немецкие компании предложили для безвозмездной отправки в Украину еще 60 с лишним трансформаторов, включая несколько крупных. Кроме того, их производится еще больше - они будут выкуплены у компаний правительством Германии для поставки в Украину.

Украинские беженцы

С начала действия в Украине военного положения 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть страну, 15 из них погибли. Такие данные приводит государственная пограничная служба. Кроме того, с начала войны открыто более 2100 уголовных производств: свыше 430 - за незаконную переправку лиц, еще 1650 - за подделку документов, и более 20 - за уклонение от призыва, указали пограничники.

За истекшие сутки пограничная служба Польши зафиксировала 27,2 тыс. человек, въехавших в страну из Украины. В то же время в обратном направлении границу пересекла 31 тыс. человек. С начала российского вторжения в Польшу въехали 8,78 млн человек из Украины, а в обратном направлении - почти 7 млн человек, сообщили польские пограничники.

Экспорт украинского зерна

Балкер Neva доставил вторую партию украинской пшеницы в Сомали в рамках программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), сообщило украинское министерство инфраструктуры. По его данным, это уже третье судно с продовольствием, прибывшее в пункт назначения в рамках инициативы. "Мы уверены, что эта партия украинского зерна станет новым шагом для длительного сотрудничества и борьбы с нехваткой продовольствия. Это наш вклад в восстановление безопасного и стабильного будущего", - отметил вице-премьер Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков. Расходы на логистику взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии, указали в Киеве.

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