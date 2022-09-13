Успехи ВСУ под Харьковом: главные события 202-го дня войны

В ходе контрнаступления в Харьковской области было освобождено вдвое больше территорий, чем объявлялось ранее. Шольц поговорил по телефону с Путиным. Войну в Украине обсудили в Европарламенте.

На 202-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 13 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ: отражены атаки ВС РФ в ряде районов

По данным Генштаба ВСУ, российские силы по-прежнему пытаются полностью захватить Донецкую область и сорвать активные действия украинцев по отдельным направлениям, продолжая обстрелы вдоль линии столкновения. "Противник продолжает наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От российских авиационных и ракетных ударов, огня из вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времевка, Степовое, Малые Щербаки , Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное", - сообщил украинский Генштаб в вечерней сводке.

Он заявил о нанесении россиянами 2 ракетных, 8 авиационных ударов и 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по украинским объектам. "Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безыменное и Новогригоровка", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Киеве указали на новые случаи мародерства российских военных. "На участке трассы Старобельск - Луганск в направлении Луганска отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем - российские военные", - отмечается в посте. В Генштабе также заявили, что Россия потеряла в войне против Украины убитыми уже более 53 тысяч человек.

Контрнаступление в Харьковской, Херсонской и Луганской областях

В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные в ходе контрнаступления освободили в Харьковской области вдвое больше территорий, чем было официально объявлено. В своем Telegram-канале она пообещала представить уточненные данные 14 сентября.

Тем временем контрнаступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, заявил британской газете Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников. Он пояснил, что это сельскохозяйственный регион с многочисленными ирригационными каналами, которые россияне используют как оборонительные траншеи. По словам Резникова, в Харьковской области контрнаступление было похоже на "снежный ком" и прошло значительно "лучше, чем ожидалось".

В Луганской области войска РФ полностью покинули город Кременная, оккупированный ими еще 18 апреля, однако части и подразделения ВСУ туда пока не вошли, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в Кременной партизаны уже подняли украинский флаг, "несколько похожая ситуация" и в Старобельске. В то же время, как считает Гайдай, масштабное освобождение Луганской области начнется с Кременной и Сватово. "Россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - добавил он.

По данным украинских Telegram-каналов, в районе Купянска ВСУ впервые сбили один из ударных беспилотных летательных аппаратов, переданных России Ираном. Сообщения проиллюстрированы фотоснимками сбитого БПЛА. Речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136. Разместивший эти снимки украинский военный журналист Андрей Цаплиенко пишет, что россияне пытались замаскировать дрон-камикадзе, написав на нем по-русски "М214 "Герань-2", но форма обломков и детали указывают на то, что это иранский Shahed-136.

В Киеве представили рекомендации по гарантиям безопасности Украине

Между тем в Киеве глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению президента этой страны Владимира Зеленского. В рекомендациях содержится призыв к созданию Киевского договора безопасности - совместного документа о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты. Рекомендации подразумевают многоуровневый подход. Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке вооруженных сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов.

Участниками договора в качестве гарантов могли бы стать США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. "Мы должны сделать так, чтобы лозунг "Можем повторить" вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только "Никогда снова". Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у россиян желание реванша", - отметил Ермак. "И способная нанести агрессору непоправимый вред в случае, если это желание окажется непреодолимым. Безопасные гарантии направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь", - добавил он.

Война в Украине была темой пленарного заседания Европарламента

Тему войны в Украине обсуждали на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель выделит Украине больше средств на военные расходы, не назвав при этом конкретных цифр. Евросоюз уже направил Украине в общей сложности 2,5 млрд евро. В офисе Борреля уточнили, что сумма будет такой же, как и каждый из пяти предыдущих траншей по 500 млн евро. "Мы собираемся перейти к шестому траншу военной помощи, который будет предоставлен через Европейский фонд мира", - заявил Боррель в Европарламенте.

Кроме того, в Европарламенте выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она призвала еще более ужесточить визовые ограничения в отношении Россиина европейском уровне. Граждане РФ должны ощутить на себе штрафные меры, которые Брюссель ввел против их страны за ее вторжение в Украину, санкции должны дойти и до повседневной жизни россиян, подчеркнула она и добавила, что не считает достаточной отмену упрощенной визовой процедуры для граждан РФ. "Мы обязаны поддерживать Украину во всех отношениях и должны быть готовы к еще более жестким санкциям", - указала она под аплодисменты евродепутатов.

Шольц провел телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе полуторачасовой беседы он призвал Кремль к прекращению огня в Украине, выводу российских войск и уважению суверенитета и территориальной целостности страны, сообщил представитель правительства ФРГ. По словам Шольца, любые дальнейшие шаги России по аннексии чужих территорий "не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах". Кроме того, канцлер призвал Путина соблюдать международное право при обращении с пленными, исполнять требования МАГАТЭ в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС и соблюдать договоренности о поставках зерна из Украины.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован упорным отказом Берлина поставлять Киеву боевые танки и боевые машины пехоты. Для такой позиции "нет никаких рациональных аргументов", а лишь "абстрактные страхи и оправдания", написал он в Twitter. "Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида", - добавил он.

В Москве отрицают задержание российских учителей в Украине

В РФ отрицают задержание в Украине российских учителей. Все российские учителя, которые ранее отправились преподавать на оккупированные территории, "сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные", а также военные самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что на освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ украинских территориях были задержаны российские учителя, приехавшие преподавать в школах Украины, и что теперь их будут судить по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в школах оккупированного Россией города учителя рассказывают первоклассникам, что они - "часть России" и что украинцы - "выдуманная нацистами нация". "Мариуполь. Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание - выучить гимн России", - написал Андрющенко в Telegram.

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