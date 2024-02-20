Успехи ВСУ на море. Как они изменят ситуацию на фронте?

На суше ВСУ испытывают большое давление и линия фронта практически не меняется, но на море они добиваются все больших успехов, заставляя Россию переходить к обороне. Как это повлияет на ситуацию на фронте?

Уход ВСУ из Авдеевки российская пропаганда использует как повод, чтобы говорить об успехах российской армии на фронте в Украине. Между тем эксперты констатируют, что Авдеевка - редкий случай более чем за год, когда одна из воюющих сторон может заявлять хоть о каком-то локальном продвижении на суше. Общая ситуация на линии фронта в целом остается неизменной. Зато на море украинская армия может лишить российский военный флот в Черном море его превосходства. Последний пример - сообщение украинской стороны о потоплении вблизи аннексированного Крыма 112-метрового российского корабля "Цезарь Куников". Как сообщили в Генштабе Украины 14 февраля, российский большой десантный корабль (БДК) "Цезарь Куников", который "в момент поражения находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", был уничтожен. Украинская разведка опубликовала видео, на котором виден взрыв и большой пожар на корабле. Это далеко не первый раз, когда Киев сообщает о военных успехах в Черном море.

Как Украине удалось изменить ситуацию на море

В первые дни после полномасштабного российского вторжения в Украину ситуация выглядела иначе. Численно российский Черноморский флот существенно превосходил украинский. Сразу после начала открытой агрессии России против Украины в феврале 2022 года российская армия блокировала украинские порты и захватила стратегически важный остров Змеиный вблизи румынского побережья. Было установлено множество морских мин. Казалось, что на юге Украина отрезана от внешнего мира.

Но шаг за шагом Киев сумел освободиться из морской ловушки. Уже в апреле 2022 года украинская армия потопила крейсер "Москва" - флагман российского Черноморского флота. В июне она освободила остров Змеиный. Раз за разом ВСУ атакуют российские военные корабли, порты, пути снабжения армии. В июле 2023 года был серьезно поврежден Керченский мост, соединяющий аннексированный полуостров Крым с Россией. В конце концов в октябре 2023 года Россия была вынуждена передислоцировать большую часть российского флота из Севастополя в восточную часть Черного моря. Но и там российские военные корабли не находятся в безопасности. Даже в порту Новороссийска, который расположен более чем в 300 километрах восточнее Севастополя, Украине удалось атаковать российский десантный корабль.

Украинские успехи на море "показывают, что русские могут лишь в недостаточной степень защитить себя от украинских противокорабельных ракет и дронов", говорил Штефан Бланк (Stephan Blank) в интервью DW еще в 2023 году. "Более того: они, кажется, не в силах противостоять той угрозе, которую представляет для них Украина", - говорит аналитик из вашингтонского Института исследований международной безопасности (FPRI).

По подсчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия с февраля 2022 года потеряла около 40 процентов тоннажа своего Черноморского флота, писал полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, старший советник CSIS Марк Кансиан в комментарии для издания Foreign Affairs. Как такое стало возможным?

Украина использует необычную комбинацию из разных видов вооружений

Украина достигла этого успеха благодаря необычной комбинации различных вооружений, говорит Кансиан. С одной стороны, она сделала упор на частично производимые у себя и частично поставляемые западными союзниками противокорабельные ракеты дальностью до 200 километров. Они вообще-то были разработаны для ударов с моря. Но украинская армия их модифицировала так, что они могут быть запущены и из укрытий на суше, что делает их менее уязвимыми для контрударов противника.

Снимок со спутника: после украинской атаки на российский десантный корабль в порту Феодосии (декабрь 2023 года) Фото: 2023 Maxar Technologies/AP/picture alliance

Другой вид ракет дальнего действия, которые поставляет Украине Запад, вообще-то были предназначены для поражения неподвижных целей на суше, а не мобильных в море. Но Украина эффективно использует их не только для того, чтобы атаковать портовую инфраструктуру, логистические центры и склады на территории аннексированного РФ Крыма, но и военные корабли, которые стоят на якоре в российских портах.

Кроме того, Киев делает ставку на использование морских дронов. Это небольшие беспилотные катера с взрывчаткой, имеющие радиус действия в 800 километров. Они управляются дистанционно, оснащены видеокамерами, могут уклонятся от ударов и быстро менять цель атаки, если изначальная оказывается больше недосягаемой. Украина сама производит большую часть таких морских дронов типа Magura V5, во время войны постоянно их усовершенствовала и уже довела их выпуск до серийного. Обычно запускаются одновременно сразу множество дронов, что делает защиту от них еще более трудной.

Благодаря такой необычной комбинации разных видов вооружений украинские войска смогли уничтожить или серьезно повредить, кроме "Москвы" еще два российских фрегата, пять десантных кораблей и одну подводную лодку, говорит Кансиан.

Что могут изменить успехи Украины на море

Успехи украинской армии в море существенно снижают нагрузку на фронте. Особенно в начале войны существовала угроза того, что российские войска высадятся в Одесской области. Но потом Украина смогла по большей части вытеснить российские военные корабли из западной акватории Черного моря. "Это усложняет России логистику для ее войск на юге Украины", - указывает аналитик Штефан Бланк. А украинская армия, в свою очередь, смогла перебросить многих солдат, которые изначально должны были охранять украинское южное побережье, на восток страны для подкрепления находящихся там частей. Большое значение это имело и для экспорта зерновых из Украины.

Корабль "Asl Tia" перевозит зерно из порта Одессы (ноябрь 2023) Фото: Chris McGrath/Getty Images

С большим трудом в июле 2022 года при посредничестве ООН была заключена зерновая сделка, которая позволила снять российскую морскую блокаду и в ограниченном объеме обеспечить украинский экспорт зерна из портов вокруг Одессы по Черному морю. Но спустя год Россия вышла из этой сделки и угрожала атаковать торговые суда, если они и дальше будут направляться в Украину. Таких атак не последовало. Украина хотя и стала осуществлять экспорт определенных видов продовольствия по железной дороге, но продолжила вывозить пшеницу и по Черному морю . С декабря 2023 года объемы этих поставок стали даже больше, чем в период действия зерновой сделки.

Одно только изменение военной ситуации в Черном море не приведет Украину к военной победе. Для этого слишком неизменна ситуация на сухопутном фронте. Но успехи на море, считает Марк Кансиан, могут укрепить позиции Украины в том случае, если когда-нибудь сторонам все-таки придется договариваться о мире. До того момента Украина будет и далее зависеть от западной разведки и поставок западных вооружений, прежде всего ракет и артиллерийских боеприпасов. Только так она может держать под прицелом российский Черноморский флот. Без такой помощи успехи ВСУ на море быстро сойдут на нет.

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