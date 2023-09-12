Успех ВСУ близ Клещеевки и другие события 566-го дня войны

Генштаб ВСУ заявил о продвижении в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области. G7 и ЕС совместно осудили "выборы" РФ в Украине. В Волгоградской области потерпел крушение Су-24.

На 566-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 12 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло более 20 боевых столкновений. Россияне нанесли 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, указывается в вечерней оперативной сводке. ВСУ продолжают наступление на мелитопольском направлении, а также штурмовые действия на бахмутском направлении, отмечается далее.

В результате штурмовых действий Силы обороны достигли "частичного успеха в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", заявил украинский Генштаб. Кроме того, за сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники ВС РФ, а подразделениями ракетных войск поражены 2 артиллерийских средства, состав боеприпасов, пункт управления и зенитно-ракетный комплекс российских сил, сообщается далее.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными. "Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", написал глава государства в Telegram-канале, указав, что мероприятие посетил "узкий круг людей".

Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Министерство обороны России обвинило Украину в попытке атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотного летательного аппарата. БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области, заявило ведомство. Власти региона пока не сообщили о возможных разрушениях и пострадавших. Украинская сторона не комментировала высказывания Минобороны РФ.

Кроме того, в ночь на 12 сентября беспилотники дважды атаковали город Рыльск в Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, в первом случае с дрона было сброшено взрывное устройство, в результате чего были повреждены фасады и выбиты окна в двух домах. Через час чиновник сообщил о второй атаке, в ходе которой в административном здании была повреждена крыша, выбиты стекла в окнах.

Вечером появилась информация о крушении российского бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области. В Минобороны РФ сообщили, что он упал в безлюдной местности во время планового учебно-тренировочного полета, который совершался без боекомплекта. О судьбе экипажа и приничах происшествия пока неизвестно.

G7 и ЕС совместно осудили российские "выборы" в Украине

Главы МИД стран "Группы семи" (G7), а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнародовали совместное заявление, в котором "безоговорочно осудили" проведение РФ "выборов" на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму и заявили, что никогда их не признают. "Эти фиктивные "выборы" являются очередным нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Устава ООН. Россия не имеет законных оснований для подобных действий на территории Украины. Эти фиктивные "выборы" являются пропагандистским мероприятием, направленным на легитимизацию незаконного захвата Россией украинской территории", - говорится в документе.

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека, исследующая легитимность принятых в 2020 году поправок в российскую Конституцию, назвала РФ диктатурой. "Подавляющая власть президента, обусловленная чрезвычайно длительным сроком его пребывания у власти, в сочетании с отсутствием сдержек и противовесов - сильного парламента, независимой судебной системы, свободных СМИ и активного гражданского общества - превратила Россию в де-факто диктатуру", - указывается в заявлении. В ПАСЕ также подчеркнули, что война РФ против Украины демонстрирует угрозу диктатур международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости их соседей. "Восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира", заключили в комиссии.

Между тем, в Дании готовят новый пакет финансовой помощи Украине в размере 5,8 млрд датских крон (780 млн евро), который даст возможность обеспечить страну танками, боевыми машинами пехоты, боеприпасами для танков и зенитными орудиями. Это двенадцатый и самый крупный пакет пожертвований, который королевство направляет Украине с момента вторжения. Датское Минобороны заявило, что что из вышеназванной суммы 4,3 млрд датских крон (580 млн евро) Украина получит в 2023 году, 1,4 млрд датских крон (190 млн евро) - в 2024 году и 52 млн датских крон (около 7 млн евро) - в 2025-м.

В ЕС обсуждают возможный запрет на въезд российских автомобилей

В тот же день в ЕС продолжили обсуждение действий после публикации Еврокомиссией разъяснений относительно исполнения странами ЕС решений о санкциях в отношении РФ. МИД Финляндию указал, что въезд в эту североевропейскую страну на зарегистрированных в РФ автомобилях по-прежнему возможен, а страна еще не привела в исполнение соответствующую рекомендацию ЕС. "Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", - заявила изданию Yle глава санкционного отдела МИД Пиа Сариваара.

Литва запретила въезд в страну для машин с российскими номерами после разъяснений ЕК, при этом на границе "смотрят не на паспорт гражданина, а на регистрацию машины", а исключение составят только автомобили, которые едут транзитом в Калининград, пояснили в литовской таможенной службе. За запрет на въезд авто из России высказался и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Реализацию этих мер еще стоит обсудить на уровне всех приграничных с РФ стран, и пока российские машины все еще могут пересекать границу Эстонии, отметил он. Латвия c 18.00 по местному времени (совпадает с московским) закроет въезд для автомобилей, зарегистрированных в России, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA. Конфискация автомобилей возможна в случае отказа владельца исполнять требования таможенников.

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