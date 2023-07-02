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В Саксонии бургомистром избран представитель АдГ

Дмитрий Вачедин
38 мин. назад

Спустя неделю после избрания первого в Германии ландрата от "Альтернативы для Германии", у правопопулистов очередной успех.

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Предвыборная агитация Ханнеса Лота
Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Спустя всего неделю после избрания  в Германии первого ландрата (главы округа) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), у партии следующий серьезный успех. Представитель АдГ Ханнес Лот (Hannes Loth) был выбран бургомистром небольшого города Рагун-Йесниц в федеральной земле Саксония, сообщает в воскресенье, 2 июля, агентство dpa.

42-летний Лот одержал победу над беспартийным кандидатом, получив 51,13 процента голосов. Сообщается, что число избирателей в городе составляет 7800 человек, явка превысила 61 процент.

АдГ сообщила в своем Twitter, что Лот стал первым бургомистром в Германии от этой партии, однако это не так. Главой города Бурладинген в земле Баден-Вюрттемберг до 2020 года был представитель правых популистов Харри Эберт (Harry Ebert). Кроме того, представитель АдГ в январе 2023 года возглавил коммуну Мокса в Тюрингии.

АдГ находится под надзором спецслужб по подозрению в экстремизме

Партия "Альтернатива для Германии", которой в этом году исполнилось 10 лет, в марте 2021 года получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором спецслужб. Правонационалистическое объединение АдГ "Крыло" было объявлено правоэкстремистским официально.

Репрезентативный онлайн-опрос, проведенный Фондом Бертельсмана летом 2020 года, показал, что 29 процентов избирателей АдГ придерживаются крайне правых взглядов. Согласно опросу, ксенофобия, антисемитизм и склонность к авторитарным режимам гораздо более распространены среди избирателей "Альтернативы для Германии", чем среди сторонников других партий.

При этом с 2017 года АдГ заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время у "Альтернативы для Германии" 19-процентный рейтинг одобрения избирателей; в некоторых восточных землях Германии он намного выше. В ближайшие годы руководство партии рассчитывает принять участие в формировании правительств федеральных земель на востоке ФРГ, где позиции АдГ особенно сильны - в первую очередь это Саксония и Тюрингия. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера Германии.

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