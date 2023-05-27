Условия прекращения войны и другие события 458-го дня

РФ снизила наступательную активность в Бахмуте, беспилотники атакуют цели в России. Москва и Киев спорят об условиях достижения мира.

На 458-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 27 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия снизила наступательную активность в Бахмуте

Российские войска продолжают попытки наступать на Бахмутском направлении, но в целом их наступательная активность снижена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. "Врагом сделана ставка на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов. Вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах. Зато враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему", - написала Маляр в Telegram-канале. По ее словам, снижение наступательной активности РФ обусловлено заменой и перегруппировкой войск.

Всего в течение суток российские войска нанесли 10 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям армии Украины и населенным пунктам, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Атаки беспилотников по автомобилю Минобороны РФ и другим целям

Дрон-камикадзе взорвал автомобиль "Нива" Минобороны РФ в Брянской области, сообщают Telegram-каналы 112 и Shot. Двое военнослужащих погибли.

Российские региональные власти заявили о ряде атак украинских дронов. В поселке Майский Белгородской области беспилотники сбросили взрывные устройства на здание, в котором находится отдел по вопросам миграции МВД, а также на местную ТЭЦ. Вблизи деревни Литвиново Псковской области дроны атаковали административное здание нефтепровода. Под деревней Ерохино Тверской области беспилотники со взрывчаткой врезались в нефтеперерабатывающую станцию, обслуживающую трубопровод "Дружба". Люди при этом не пострадали.

Город Шебекино Белгородской области попал под артиллерийский обстрел, написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, обстрел повредил также линии электропередачи. Один человек погиб. В Курской области под минометным обстрелом погиб строитель, работавший на "защитной линии укреплений государственной границы" недалеко от села Плехово, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Киев ответил на выдвинутые Москвой "условия для достижения мира"

МИД России назвал условия, которые, как считает Москва, должен выполнить Киев для "достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". В интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Украина должна прекратить боевые действия, а государства Запада - поставлять ей оружие. Кроме того, Москва требует от Киева отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО и вернуться к "нейтральному внеблоковому статусу", а также признать "новые территориальные реалии", то есть отказаться от части собственных территорий. Еще одно требование Кремля - в Украине на законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка.

В Киеве отвергли российские требования. Заявления Галузина "подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства", заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, для начала мирных переговоров Москва должна выполнить встречные условия Киева. В частности, немедленно вывести все войска с территории Украины, признать "весь объем суверенитета" постсоветских стран, выдать военных преступников и "авторов войны", создать буферную зону на территории РФ, а также выплатить репарации.

Глава офиса президента Андрей Ермак в свою очередь подчеркнул, что, пока российские войска находятся на территории Украины, никаких переговоров с Москвой не будет. В американском Институте изучения войны (ISW) интерпретировали заявления Москвы как информационную кампанию, направленную на то, чтобы Запад прекратил помогать Украине и принудил ее к уступкам и началу мирных переговоров на выгодных для России условиях. "Кремль не создал никаких серьезных оснований для переговоров и не отказался от своей максималистской цели - капитуляции правительства Украины", - констатируют аналитики ISW.

В Киеве говорят о скором контрнаступлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в Telegram-канале видеоролик "Пришло время возвращать свое". Ролик содержит призыв к согражданам вступать в ВСУ, ряд СМИ интерпретировали эту публикацию как намек на начало контрнаступления.

Одновременно вышло интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова BBC News, в котором он заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению. Точных сроков он не назвал, указав лишь, что наступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю", когда командиры посчитают, что "на данном этапе войны" смогут добиться наилучшего результата.

Западные ракеты для Украины

Украина отправила Германии официальный запрос на поставку крылатых ракет Taurus. Дальность этих высокоточных управляемых ракет - до 500 км. Получение запроса подтвердили в Минобороны ФРГ. На какое количество ракет этого типа рассчитывает Киев, в ведомстве не уточнили.

В то же время Канада выделила новый пакет военной помощи Украине. Как сообщила канадская министр обороны Анита Ананд, в него вошли, в частности, 43 противовоздушные ракеты AIM-9.

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