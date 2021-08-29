 Усилившийся ураган ″Ида″ почти достиг Луизианы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.08.2021

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Мир

Усилившийся ураган "Ида" почти достиг Луизианы

По данным Национального центра наблюдения за ураганами в США, ураган "Ида" находится уже в 85 километрах от устья реки Миссисипи. Максимальная скорость ветра достигает 240 км/ч.

Жители штата Луизиана заколачивают окна своих домов, готовясь к урагану Ида, 28 августа 2021 года

Жители штата Луизиана заколачивают окна своих домов

Урагану "Ида", который всего через несколько часов, к вечеру воскресенья, 29 августа, должен достичь побережья Мексиканского залива в районе американского штата Луизиана, присвоили четвертую категорию по шкале для измерения возможного ущерба от стихии. Максимально опасными считаются ураганы пятой категории, при которых скорость ветра превышает 250 км/ч.

Мощность урагана "Ида" выросла за считанные часы. Вечером 28 августа ему была присвоена вторая категория, вскоре после этого - третья. Сейчас, по данным Национального центра наблюдения за ураганами (NHC), максимальная скорость ветра "Иды" достигает 240 км/ч. Эпицентр стихии находится в 85 км от устья реки Миссисипи.

Годовщина урагана "Катрина"

Из-за приближающегося урагана "Ида" многие жители мегаполиса Новый Орлеан и других городов в штате Луизиана покинули свои дома.

На дорогах, ведущих в северном направлении, образовались огромные пробки. В телеобращении к населению штата президент США Джозеф Байден пообещал направить на помощь местным жителям несколько сотен спасателей, а также доставить в Луизиану генераторы электроэнергии, запасы питьевой воды и продуктов.

У многих в Новом Орлеане еще свежи воспоминания о колоссальных разрушениях, причиненных ураганом "Катрина", который затопил 80 процентов площади города и унес жизни 1800 человек. В воскресенье, 29 августа, исполняется ровно 16 лет со дня этой трагедии.

Как рассказал один из местных жителей агентству AFP, именно поэтому сегодня людей обуревает такой страх: ведь в 2005 году многие жители Нового Орлеана, по его словам, не отнеслись к предупреждениям о стихийном бедствии достаточно серьезно.

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    Автор: Максим Нелюбин


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