Ущерб от наводнения на западе ФРГ может составить 5 млрд евро

По предварительным оценкам немецких страховых компаний, природная катастрофа, вызванная наводнением в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, привела к миллиардным убыткам . "В настоящее время мы ожидаем страховые убытки в размере от 4 до 5 миллиардов евро", - заявил в среду, 21 июля, в Берлине глава Общегерманского объединения страховых компаний (GDV) Йорг Асмуссен (Jörg Asmussen). По его словам, 2021 год станет для немецких страховщиков самым нерентабельным за период с 2002 года, когда произошло так называемое "наводнение века" на Эльбе и Дунае в восточной части Германии.

Йорг Асмуссен

Убытки от наводнения на западе Германии , вероятно, будут "даже выше, чем потери от августовского наводнения 2002 года, составившие 4,65 млрд евро", - таковы приведенные Асмуссеном данные по результатам первоначальной оценки страховщиков, в которую пока еще не включены данные по ущербу в Саксонии и Баварии, где также произошли наводнения.

Кроме того, из-за разрушенной инфраструктуры сообщение в пострадавших районах нарушено, и провести осмотр повреждений на месте сложно. Обновленную оценку нанесенного ущерба GDV планирует обнародовать на следующей неделе.

Жители Германии недостаточно защищены от бедствий

По словам Асмуссена, вот уже несколько дней полным ходом идут работы как по составлению оценки нанесенного наводнением ущерба, так и по урегулированию убытков в районах катастрофы . Как отметил глава GDV, 2021 год, отличающийся обилием ураганов, наводнений и проливных дождей с градом, вероятно, будет самым разрушительным за период с 2002 года. Тогда размер застрахованного ущерба от непогоды составлял 10,9 млрд евро. В 2021 году проливные дожди и град уже привели к страховым убыткам в размере 1,7 млрд евро, сообщает GDV.

Между тем далеко не все жители Германии имеют надежную страховую защиту от стихийных бедствий. Если на случай ураганов и града практически все жилые дома в стране застрахованы, то на случай таких природных катастроф, как наводнения и проливные дожди, страховка есть лишь у 46 процентов домовладельцев. А в условиях глобального изменения климата подобные ненастья происходят все чаще и чаще.

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