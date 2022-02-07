 Ущерб - меньше трех тысяч евро: начался суд над сотрудниками ″Нашей нивы″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 28.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Ущерб - меньше трех тысяч евро: начался суд над сотрудниками "Нашей нивы"

Главред издания Егор Мартинович и начальник отдела маркетинга Андрей Скурко провели в заключении почти 8 месяцев. DW поговорила с их родными и коллегами.

Андрей Скурко и Егор Мартинович

Андрей Скурко и Егор Мартинович

В понедельник, 28 февраля, в Минске начался суд над главным редактором "Нашей нивы" Егором Мартиновичем и начальником отдела рекламы и маркетинга издания Андреем Скурко. Их обвиняют в "причинении имущественного ущерба без признаков хищения" (ч.2. ст. 216 УК РБ). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

По мнению следствия, с мая 2017 года по июнь 2021 года Мартинович и Скурко разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офис, а жилищно-коммунальные услуги (например, свет и воду) при этом оплачивали по тарифам для жильцов, а не для бизнеса (для бизнеса тарифы выше). "Минскэнерго" и "Минскводоканал" оценили ущерб в более чем 10 тысяч белорусских рублей (сейчас - это менее 3000 евро). Сотрудники "Нашей нивы" уже выплатили его, однако по-прежнему остаются в СИЗО.

"Смеются даже охранники"

"Надо мной смеются даже охранники, мне стыдно сокамерникам говорить, в чем меня обвиняют. Якобы "Наша нива" платила за электроэнергию не по тому тарифу, по которому была должна", - рассказал Егор Мартинович ВВС в интервью из СИЗО.

Жена главреда "Нашей нивы", журналистка Адарья Гуштын считает, что это уголовное дело - криминализация общественно-правовых отношений, и подчеркивает: у коммунальных служб не было никаких претензий к редакции, пока ее сотрудников не задержали. К тому же, отмечает Гуштын, ее мужа обвиняют  в преступлении, которое якобы было совершено с 2017 по 2021 год, но до 2019 Мартинович не был директором и не принимал никаких решений о хозяйственной деятельности редакции. 

После выборов 2020 года более 30 сотрудников медиа в Беларуси оказались в зкалючении

После выборов 2020 года более 30 сотрудников медиа в Беларуси оказались в заключении

"Егор не является собственником помещения, где находилась редакция, а именно собственник, согласно Жилищному кодексу, отвечает за то, что происходит в его помещении. Это только один факт, который показывает, что представляет собой обвинение. В этом деле нет права, в нем есть месть со стороны властей за журналистскую деятельность", - уверена Адарья Гуштын.  

"Нужно просто пережить суд"

"Очевидно, что приговор уже готов. Все, что мы можем сделать в суде, это перенести его, как переносим заключение Андрея", - говорит Полина, жена второго обвиняемого по делу "Нашей нивы" Андрея Скурко. Она рассказала DW, что у Андрея нормальное настроение и самочувствие. Мужчина регулярно принимает лекарства - у него инсулинозависимая форма диабета. Для поддержания физической формы он старается, насколько это возможно в небольшой камере, заниматься спортом. 

"Пожалуйста, не переживайте за меня, я в спокойном, конструктивном настроении. А там новый этап, который мы переживем спокойно, по-крестьянски. Главное, чтобы мы, наш малыш и наши родители были здоровы, а все это - пройдет, все будет хорошо", - пишет Андрей Скурко семье из СИЗО. 

Не преступник, а редактор

Егор Мартинович, по словам Адарьи Гуштын, тоже настроен позитивно. Суд - это возможность впервые за семь месяцев оказаться за стенами СИЗО, и он очень ждет встречи с близкими, друзьями, читателями, которые, как надеется Адарья, придут его поддержать на процессе. 

"У Егора взвешенная и обоснованная позиция: он не преступник, а редактор, который до последнего работал в интересах Беларуси и для белорусов. Вместе с тем, мы понимаем, что в политических делах надеяться на честный суд невозможно", - добавляет жена главреда "Нашей Нивы".

Директор интернет-издания "НН" Анастасия Ровдо также считает, что приговор ее коллегам будет зависеть не от решения конкретного судьи, а от приказа властей, который безоговорочно исполнят. Также она отмечает, что из-за войны в Украине суд над журналистами, возможно, не вызовет сильный резонанс в белорусском обществе – люди сейчас шокированы другими событиями.

Анастасия Ровдо

Анастасия Ровдо

 

Между тем, по словам Ровдо, Мартинович и Скурко давно морально готовились к процессу. "На конкретный результат они, понятное дело, не настраиваются, но понимают, что ни в чем не виноваты, что суд политический", - добавляет собеседница.

История разгрома "Нашей нивы"

В начале июля прошлого года в Беларуси был ограничен доступ к сайту издания nn.by, а в редакции прошли обыски. Силовики изъяли технику и документы, а по делу, заведенному по части 1 статьи 342 УК Беларуси ("Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них") были задержаны главред Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей нивой", Андрей Дынько. После задержания Егора Мартиновича избили, ему вызывали скорую помощь.

Ракович выпустили после 10 суток в изоляторе, Дынько – после 13. Егор Мартинович и Андрей Скурко стали обвиняемыми по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. 

После разгрома редакции, белорусскоязычное издание "Наша нива", основанное в 1906 году и восстановленное в 1991-м, продолжает работу из-за рубежа. 27 января 2021 года белорусские власти признали "Нашу ниву" "экстремистским формированием", ранее экстремистскими были признаны Telegram-канал издания и его аккаунты в других соцсетях. Тем не менее в Telegram-канале "НН" сейчас остаются более 60 тысяч подписчиков.

Смотрите также:

  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Свыше 900 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

  • Мария Колесникова
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Мария Колесникова

    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

  • Адвокат Максим Знак
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

  • Сергей Тихановский
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сергей Тихановский

    Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

  • Игорь Лосик
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

  • Блогер Сергей Петрухин
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Блогеры за решеткой

    Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

  • Павел Северинец
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

  • Алесь Беляцкий, глава правозащитного центра Весна
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Правозащитники под прицелом властей

    Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

  • Медиаменеджер Андрей Алекcандров
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сотрудники независимых медиа

    Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

  • Катерина Борисевич
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

  • Алана Гебримариям
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты из студенческой среды

    За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 44:01

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

Также по теме

Fotos zum Thema Gericht im Fall von Oppositionspolitiker Wladimir Neklyaev - zum wiederholten Male Foto: DW/Artut Smirnow Auf den Bildern sind ein Justizpalast in Minsk und ein Gerichtssaal.

По каким "политическим" статьям задерживают белорусов в 2022 году 07.02.2022

Массовых публичных протестов в Беларуси нет, но задержания по "политическим" статьям продолжаются - за диффамацию, за распространение "экстремистских" материалов и участие протестах 2020 года.

16.11.2020 A woman covers herself by an old Belarusian national flag attends a pensioners' opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Monday, Nov. 16, 2020. Crowds of retirees marched down the streets of the Belarusian capital on Monday, demanding the resignation of the country's authoritarian president and to end the government crackdown on peaceful protesters. (AP Photo)

Более 1000 политзаключенных. Кто они и что это значит для Беларуси? 27.01.2022

Рост числа политзаключенных в Беларуси до тысячи человек увеличивает страх и злость в обществе, но вряд ли станет поводом для новых санкций со стороны Запада, рассказали DW эксперты.

Copyright: Sergey Elkin. Thema: Lukaschenko und seine Opponenten Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Proteste in Belarus, Proteste in Minsk, Proteste in Weißrussland, Alexander Lukaschenko Bildbeschreibung: Karikatur - Alexander Lukaschenko mit einem Gewehr in der Luft dank einem Luftballon (wie Winnie Puuh) in der Mitte von Wespen mit Fähnchen belorussischer Opposition.

За какие комментарии и критические высказывания задерживают в Беларуси? 25.01.2022

Комментарии о вводе сил ОДКБ в Казахстан, обсуждение изменений в конституцию и даже видео об ужасных условиях в районной больнице - все это в Беларуси может стать поводом для задержания. DW собрала несколько примеров.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента  

Почему референдум по изменению Конституции РБ не отражает волю народа  

Война Путина с Украиной: 3 дня, изменившие курс ФРГ на 180 градусов  