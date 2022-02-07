Ущерб - меньше трех тысяч евро: начался суд над сотрудниками "Нашей нивы"

В понедельник, 28 февраля, в Минске начался суд над главным редактором "Нашей нивы" Егором Мартиновичем и начальником отдела рекламы и маркетинга издания Андреем Скурко. Их обвиняют в "причинении имущественного ущерба без признаков хищения" (ч.2. ст. 216 УК РБ). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.

По мнению следствия, с мая 2017 года по июнь 2021 года Мартинович и Скурко разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офис, а жилищно-коммунальные услуги (например, свет и воду) при этом оплачивали по тарифам для жильцов, а не для бизнеса (для бизнеса тарифы выше). "Минскэнерго" и "Минскводоканал" оценили ущерб в более чем 10 тысяч белорусских рублей (сейчас - это менее 3000 евро). Сотрудники "Нашей нивы" уже выплатили его, однако по-прежнему остаются в СИЗО.

"Смеются даже охранники"

"Надо мной смеются даже охранники, мне стыдно сокамерникам говорить, в чем меня обвиняют. Якобы "Наша нива" платила за электроэнергию не по тому тарифу, по которому была должна", - рассказал Егор Мартинович ВВС в интервью из СИЗО.

Жена главреда "Нашей нивы", журналистка Адарья Гуштын считает, что это уголовное дело - криминализация общественно-правовых отношений, и подчеркивает: у коммунальных служб не было никаких претензий к редакции, пока ее сотрудников не задержали. К тому же, отмечает Гуштын, ее мужа обвиняют в преступлении, которое якобы было совершено с 2017 по 2021 год, но до 2019 Мартинович не был директором и не принимал никаких решений о хозяйственной деятельности редакции.

После выборов 2020 года более 30 сотрудников медиа в Беларуси оказались в заключении

"Егор не является собственником помещения, где находилась редакция, а именно собственник, согласно Жилищному кодексу, отвечает за то, что происходит в его помещении. Это только один факт, который показывает, что представляет собой обвинение. В этом деле нет права, в нем есть месть со стороны властей за журналистскую деятельность", - уверена Адарья Гуштын.

"Нужно просто пережить суд"

"Очевидно, что приговор уже готов. Все, что мы можем сделать в суде, это перенести его, как переносим заключение Андрея", - говорит Полина, жена второго обвиняемого по делу "Нашей нивы" Андрея Скурко. Она рассказала DW, что у Андрея нормальное настроение и самочувствие. Мужчина регулярно принимает лекарства - у него инсулинозависимая форма диабета. Для поддержания физической формы он старается, насколько это возможно в небольшой камере, заниматься спортом.

"Пожалуйста, не переживайте за меня, я в спокойном, конструктивном настроении. А там новый этап, который мы переживем спокойно, по-крестьянски. Главное, чтобы мы, наш малыш и наши родители были здоровы, а все это - пройдет, все будет хорошо", - пишет Андрей Скурко семье из СИЗО.

Не преступник, а редактор

Егор Мартинович, по словам Адарьи Гуштын, тоже настроен позитивно. Суд - это возможность впервые за семь месяцев оказаться за стенами СИЗО, и он очень ждет встречи с близкими, друзьями, читателями, которые, как надеется Адарья, придут его поддержать на процессе.

"У Егора взвешенная и обоснованная позиция: он не преступник, а редактор, который до последнего работал в интересах Беларуси и для белорусов. Вместе с тем, мы понимаем, что в политических делах надеяться на честный суд невозможно", - добавляет жена главреда "Нашей Нивы".

Директор интернет-издания "НН" Анастасия Ровдо также считает, что приговор ее коллегам будет зависеть не от решения конкретного судьи, а от приказа властей, который безоговорочно исполнят. Также она отмечает, что из-за войны в Украине суд над журналистами, возможно, не вызовет сильный резонанс в белорусском обществе – люди сейчас шокированы другими событиями.

Анастасия Ровдо

Между тем, по словам Ровдо, Мартинович и Скурко давно морально готовились к процессу. "На конкретный результат они, понятное дело, не настраиваются, но понимают, что ни в чем не виноваты, что суд политический", - добавляет собеседница.

История разгрома "Нашей нивы"

В начале июля прошлого года в Беларуси был ограничен доступ к сайту издания nn.by, а в редакции прошли обыски. Силовики изъяли технику и документы, а по делу, заведенному по части 1 статьи 342 УК Беларуси ("Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них") были задержаны главред Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей нивой", Андрей Дынько. После задержания Егора Мартиновича избили, ему вызывали скорую помощь.

Ракович выпустили после 10 суток в изоляторе, Дынько – после 13. Егор Мартинович и Андрей Скурко стали обвиняемыми по уголовному делу о причинении имущественного ущерба.

После разгрома редакции, белорусскоязычное издание "Наша нива", основанное в 1906 году и восстановленное в 1991-м, продолжает работу из-за рубежа. 27 января 2021 года белорусские власти признали "Нашу ниву" "экстремистским формированием", ранее экстремистскими были признаны Telegram-канал издания и его аккаунты в других соцсетях. Тем не менее в Telegram-канале "НН" сейчас остаются более 60 тысяч подписчиков.

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