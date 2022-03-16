Ущерб немецкой экономике от пандемии составил 340 млрд евро

Экономика Германии за два года пандемии коронавируса не досчиталась около 340 миллиардов евро. К такому выводу пришел Институт немецкой экономики (IW) в своем исследовании, опубликованном в среду, 16 марта.

По данным института, потребительские расходы немецких домохозяйств были на 300 миллиардов евро меньше, чем в аналогичный период до пандемии. В среднем каждый житель страны потратил на 3600 евро меньше. Причиной такого развития называются как коронавирусные ограничения, так и выросшая инфляция.

Больше всего в ходе пандемии пострадала сфера обслуживания и досуга, розничная торговля и гостиничный бизнес: на них пришлось примерно 60 процентов всех потерь (200 млрд евро). Треть потерь понесли предприятия обрабатывающей промышленности.

Война РФ против Украины может свести нет восстановление экономики

В прошлом году были тенденции восстановления экономики, в частности во внешней торговле. Так, в последнем квартале экспорт и импорт товаров в Германию превысили показатели 2019 года. Однако, предостерегает IW, война России против Украины может свести на нет это позитивное развитие.

Показатели заражения коронавирусом в Германии показывают, что пандемия еще не закончилась. Так, за прошедшие сутки в стране было выявлено 262 тысячи новых случаев инфекции, 314 человек скончались от последствий заражения. Общее число жертв пандемии в ФРГ превысило 126 тысяч человек.

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