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Байден предостерег Путина от новой агрессии против Украины, а что же с санкциями? DW Новости (09.12.2021)

Переговоры с Путиным, которые Байден провел во вторник, сегодня стали темой беседы президента США с лидерами входящих в ЕС стран Восточной Европы. Ранее стало известно, что США угрожают Кремлю жесткими санкциями в случае новой агрессии против Украины. Штрафные меры могут затронуть как финансово-банковскую сферу, так и энергетику. Впрочем, решение на этот счет вряд ли будет для Вашингтона легким.