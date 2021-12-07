 Байден предостерег Путина от новой агрессии против Украины, а что же с санкциями? DW Новости (09.12.2021) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 09.12.2021

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Байден предостерег Путина от новой агрессии против Украины, а что же с санкциями? DW Новости (09.12.2021)

Переговоры с Путиным, которые Байден провел во вторник, сегодня стали темой беседы президента США с лидерами входящих в ЕС стран Восточной Европы. Ранее стало известно, что США угрожают Кремлю жесткими санкциями в случае новой агрессии против Украины. Штрафные меры могут затронуть как финансово-банковскую сферу, так и энергетику. Впрочем, решение на этот счет вряд ли будет для Вашингтона легким.

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