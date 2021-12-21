Уроженка Москвы Юлия Марфутова удостоена немецкой премии за дебютный роман

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Изданная по-немецки первая книга Юлии Марфутовой "Небеса сто лет назад" рассказывает о русской деревне в 1918 году. Учредители премии за лучший дебют назвали роман блестящим, написанным с языковой виртуозностью.
Лауреатом премии за лучший дебют в литературе, присуждаемой любекским "Домом Будденброков", стала немецкая писательница, уроженка Москвы Юлия Марфутова (Yulia Marfutova). Объявляя о награде во вторник, 21 декабря, учредители премии, музеи Любека назвали блестящим первый роман 33-летней писательницы "Небеса сто лет назад" ("Der Himmel vor hundert Jahren "), "с языковой виртуозностью" описывающий события в оторванной от мира русской деревне в 1918 году.
В своем индивидуальном стиле автору удалось связать глубоко укоренившиеся в российской глубинке суеверия и первые встречи с наукой, указывается в пресс-релизе "Дома Будденброков".
Церемония награждения запланирована на весну 2022 года. Размер премии составляет 2000 евро.
Юлия Марфутова родилась в Москве в 1988 году, изучала германистику и историю в берлинском университете имени Гумбольдта, докторскую диссертацию на тему об эпистолярных романах и романах-диалогах XVIII века защитила в Мюнстере. В настоящее время она преподает в Массачусетском университете в Бостоне.
Премия "Дома Будденброков" за лучший литературный дебют вручается с 2003 года один раз в два года. Она присуждается в память о самом успешном дебютном романе немецкой литературы - "Будденброки" Томаса Манна (Thomas Mann). Именно в любекском доме Будденброков, в котором ныне размещается музей Генриха и Томаса Маннов, происходит действие этого романа об истории гибели немецкой купеческой династии.
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