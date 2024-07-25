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Илью Новикова внесли в список "террористов и экстремистов"

Алексей Волошинов
25 июля 2024 г.

Юриста Илью Новикова внесли в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Он заочно приговорен к 8,5 года лишения свободы в России.

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Юрист Илья Новиков (фото из архива)
Юрист Илья Новиков (фото из архива)Фото: DW

Юриста Илью Новикова внесли в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга. Об этом в четверг, 25 июля, обратило внимание издание "Медиазона". Журналисты отмечают, что рядом с именем Новикова в списке значится звездочка, что означает подозрение в терроризме. При этом о возбуждении против него дела по одной из статей, связанных с ним, не сообщалось.

Илью Новикова заочно приговорили в РФ к 8,5 лет колонии

Гагаринский суд Москвы 11 июня этого года приговорил известного юриста и бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова к восьми с половиной годам колонии общего режима заочно. Поводом для преследования Ильи Новикова стало его интервью, вышедшее в апреле 2022 года на YouTube-канале "Популярная политика". Там юрист говорил о причастности военнослужащих РФ к массовым убийствам мирных жителей и другим военным преступлениям в Буче. По версии суда, тем самым он публично распространял "заведомо ложную информацию" об армии РФ.

Суд также запретил Новикову заниматься адвокатской деятельностью и администрировать сайты в течение четырех лет. Как пишет сетевое издание Sota.Vision, представляющий интересы Новикова адвокат Леонид Соловьев попросил передать судье, что его подзащитному безразлично решение суда и обжаловать приговор он не будет.

В 2022 году власти России признали Илью Новикова "иностранным агентом". В октябре 2023 года ФСБ России также сообщила о возбуждении против него уголовного дела по статье о госизмене в связи с "переходом на сторону противника". С 2019 года Новиков живет и работает в Киеве.

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