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Дрон, выпущенный ВС РФ по Киеву, предположительно - иранский Shahed-136
Дрон, выпущенный ВС РФ по Киеву, предположительно - иранский Shahed-136Фото: Roman Petushkov/REUTERS
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Юрист ООН отверг претензии РФ к расследованию по дронам

Олег Соколенко
45 мин. назад

Главный юрист ООН Мигель де Серпа Суареш опроверг утверждения Москвы о том, что генсек организации Антониу Гутерриш якобы не имеет права отправлять экспертов ООН в Украину для расследования поставок иранских дронов в РФ.

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Заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш в среду, 26 октября, опроверг утверждения Москвы о том, что глава организации Антониу Гутерриш якобы "не имеет мандата" на отправку экспертов ООН в Украину для расследования поставок иранских дронов в РФ. Планируется, что эксперты осмотрят дроны, выпущенные российской армией по территории Украины и сбитые средствами ПВО.

Расследование, о котором идет речь, планируется предпринять в рамках подготовки доклада Гутерриша для Совета Безопасности, посвященного Ирану. Этот доклад генеральный секретарь делает дважды в год - обычно в июне и декабре - в соотвествии с резолюцией Совбеза от 2015 года, посвященной иранской ядерной сделке. Оценки относительно поставок Ираном дронов России планируется включить в следующий доклад. Это не первый прецедент такого рода: так, в 2017 году эксперты ООН изучали для доклада обломки ракет, выпущенных по территории Саудовской Аравии поддерживаемым Ираном движением "Хизбалла".

"При отсутствии дальнейших указаний от Совета Безопасности генеральный секретарь продолжит готовить эти доклады таким же образом, как он готовил их до сих пор", - подчеркнул де Серпа Суареш. Западные члены Совбеза могут заблокировать любые попытки РФ дать Гутерришу новые указания.

РФ грозит "пересмотреть" сотрудничество с ООН в случае проведения расследования

Слова главного юриста ООН прозвучали после запроса России, поданного равнее в тот же день, 26 октября. Представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя обвинил США, Великобританию, Германию и Фрнцию в том, что те якобы нарушили устав ООН, направив Гутерришу письма с призывом расследовать поставки России иранских дронов. Об этих письмах стало известно 22 октября.

"Секретариат служит исключительно контактным органом, - ответил Совбез. - Отчет генерального секретаря может отражать сам факт того, что такие письма были получены".

Небензя заявил, что в случае проведения ООН расследования по беспилотникам в Украине РФ может "пересмотреть" свое сотрудничество с организацией. Иран отрицает поставки дронов России, Кремль прямо не комментирует эту информацию. Между тем, в Вашингтоне полагают, что иранские инструкторы находились в Крыму, когда ВС РФ наносили удары дронами по территории Украины, и оказывали россиянам техническую помощь.

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