 Urbi et Orbi: папа Франциск призвал к диалогу для разрешения мировых конфликтов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2021

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Мир

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал к диалогу для разрешения мировых конфликтов

В традиционном рождественском обращении папа римский напомнил о множестве конфликтов по всему миру, отметив, что их возможно уладить только путем диалога.

Папа римский Франциск выступает с посланием Urbi et Orbi 25 декабря 2021 года

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в своей рождественской речи в субботу, 25 декабря, раскритиковал усиливающуюся поляризацию в личных и международных отношениях, отметив, что урегулирование конфликтов возможно только с помощью диалога. В условиях пандемии COVID-19 "наша способность к социальным отношениям подвергается серьезному испытанию", сказал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католического Рождества с центрального балкона собора Святого Петра в Ватикане.

"Растет тенденция к уходу в себя, к одиночеству, к отказу выходить, встречаться, делать что-то вместе, - сказал он. - Точно так же на международном уровне есть риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис подтолкнет к коротким путям, в обход более длинных путей диалога. На самом же деле только диалог дает возможность уладить конфликты и получить взаимную и долгосрочную пользу".

"Мы привыкли к трагедиям"

В своем обращении папа Франциск, которому на прошлой неделе исполнилось 85 лет, напомнил о "множестве конфликтов, кризисов и разногласий" по всему миру, включая Сирию, Йемен, Израиль, Палестину, Афганистан, Мьянму, Украину, Судан и Южный Судан.

"Кажется, что они никогда не заканчиваются, и мы их уже почти не замечаем. Мы настолько привыкли к тому, что огромные трагедии проходят беззвучно, и рискуем остаться равнодушными к крикам боли и отчаяния многих наших братьев и сестер", - предупредил он.

Глава Святого престола упомянул и о ситуации в Украине, помолившись о том, чтобы не допустить распространения "метастаз затянувшегося конфликта".

Он попросил людей не оставаться равнодушными к судьбе мигрантов, беженцев, перемещенных лиц, политзаключенных и жертв насилия, а также призвал мировых лидеров сохранить окружающую среду для будущих поколений.

Второе Рождество в условиях пандемии

Нынешнее Рождество по григорианскому календарю - уже второе, которое проходит в условиях пандемии коронавируса. Рождественскую мессу, которую папа римский провел накануне вечером, 24 декабря, в соборе Святого Петра в Ватикане, смогли посетить около 2000 верующих. В храме требовалось носить защитную маску и соблюдать правило социального дистанцирования.

В этом году глава римско-католической церкви вновь, возвращаясь к традиции, обратился к верующим с балкона собора. В прошлом году из-за пандемии обращение перенесли в зал Апостольского дворца.

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    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

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    Очень часто избранный папой Франциском курс на реформирование церкви подвергают критике, как и самого папу, который якобы не терпит никаких возражений в Ватикане. Многие оппоненты считают, что папа Франциск слишком "земной", его смирение - "показное", а его присутствие в медийном пространстве "недопустимо". Они опасаются, что церковь может лишиться своего духа, потерять свою святость.

    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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