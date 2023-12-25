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Urbi et Orbi: папа Франциск критикует индустрию вооружений

Павел Мыльников
25 декабря 2023 г.

Общество должно знать выделяемые на вооружения суммы, убежден глава Римско-католической церкви. Папа римский напомнил о войнах и геополитических обострениях в мире.

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Папа римский Франциск выступает с традиционным посланием Urbi et Orbi с лоджии собора Святого Петра в Ватикане
Папа римский ФранцискФото: Tiziana Fabi/AFP/Getty Images

Папа римский Франциск в католическое Рождество выступил с критикой оружейной промышленности. "Как можно говорить о мире, если производство, продажа и торговля оружием растут?" - заявил понтифик с лоджии собора Святого Петра в Ватикане в ходе традиционного послания Urbi et Orbi ("Граду и миру") в понедельник, 25 декабря.

"Война - это бесцельный путь, поражение без победителя, безумие без оправданий", - добавил глава Римско-католической церкви. "Чтобы сказать "нет" войне, нужно сказать "нет" оружию. Ведь если человек с неустойчивым и израненным сердцем обнаружит в своих руках орудия смерти, рано или поздно он ими воспользуется", - отметил папа Франциск.

"Люди, которым нужно не оружие, а хлеб, которые борются за существование и призывают к миру, не знают, сколько государственных денег выделяется на вооружение. А ведь они должны знать!" - указал понтифик. "Пусть об этом говорят, пусть об этом пишут, чтобы были известны интересы и прибыли, которые дергают за ниточки войн", - заключил глава Римско-католической церкви.

Необходимость гуманитарной помощи сектору Газа

В то же время папа римский вновь выразил сожаление нападением на Израиль радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, и снова выступил с настоятельным призывом освободить заложников исламистских боевиков. В то же время необходимо "прекратить военные операции с их ужасающими последствиями" в виде жертв среди мирных жителей, а также разрешить поставки помощи, убежден Франциск.

Глава Римско-католической церкви назвал "отчаянной" сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию. Он призвал разрешить палестинский вопрос путем "искреннего и настойчивого диалога между сторонами, диалога, подкрепленного сильной политической волей и поддержкой международного сообщества".

Призывы к миру для Украины, Армении, Азербайджана

Папа римский не обошел стороной и другие геополитические конфликты на планете. Так, он указал на необходимость мира для Украины, почти два года отражающей вторжение российских войск, и призвал поддержать украинский народ.

Кроме того, понтифик выразил надежду на установление окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. "Пусть этому способствуют гуманитарные инициативы, возвращение переселенцев домой в законном и безопасном порядке, а также взаимное уважение религиозных традиций и мест поклонения каждой общины", - подчеркнул Франциск.

В то же время папа римский призвал не забывать о гражданских войнах в Сирии и Йемене, напряженности в странах Африки, а также "укрепить братские узы" на Корейском полуострове.

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