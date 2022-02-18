Ураган ''Иления'' в Германии

16-17 февраля 2022 года на Германию обрушился мощный ураган ''Иления''. Имеются жертвы и разрушения.
В Германии - время ураганов. В середине этой февральской недели 2022 года здесь бушевала "Иления" ("Ylenia"). Сразу за ней в выходные дни, 19-20 числа, последует ураганный циклон "Зейнеп" ("Zeynep") . В этой фотогалерее мы собрали снимки информационного агентства dpa из разных регионов страны. Этот сделан в Висмаре.
В результате урагана в Германии погибли три человека. Среди них - 37-летний водитель этого автомобиля в Нижней Саксонии.
Затопленный ураганным нагоном воды Рыбный рынок в Гамбурге
В Кельне заранее поставили ограждения и предупредительные знаки около собора - на случай, если порывы ветра приведут к падению каменных фрагментов.
Размытый сильными волнами песчаный пляж на фризском острове Вангероге в Северном море.
Вырванное с корнем дерево около Ганновера.
Перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
У спасательных служб Берлина было очень много работы. В одном из районов обрушилась часть фасада жилого здания, в результате чего был поврежден автомобиль. Оставшиеся элементы, которые могли упасть, были сброшены вниз пожарными.
Этот кадр сделан на вершине горы Броккен в Гарце, где порывы ветра могли достигать 180 километров в час.
Еще один снимок из Гарца, сделанный на дороге около города Вернигероде.
Опрокинутый грузовик на федеральном автобане A 29 около Ольденбурга.
Огромная ель упала на этот частный дом в Гамбурге. Чтобы убрать дерево, пришлось использовать большой кран.
Опрокинутый мобильный туалет в коммуне Мюлен-Айксен, Мекленбург - Передняя Померания.
Горнолыжный курорт Обервизенталь в Саксонии.
Закат около Якобсдорфа в Бранденбурге.
В Германии - время ураганов. В середине этой февральской недели 2022 года здесь бушевала "Иления" ("Ylenia"). Сразу за ней в выходные дни, 19-20 числа, последует ураганный циклон "Зейнеп" ("Zeynep") . В этой фотогалерее мы собрали снимки информационного агентства dpa из разных регионов страны. Этот сделан в Висмаре.
В результате урагана в Германии погибли три человека. Среди них - 37-летний водитель этого автомобиля в Нижней Саксонии.
Затопленный ураганным нагоном воды Рыбный рынок в Гамбурге
В Кельне заранее поставили ограждения и предупредительные знаки около собора - на случай, если порывы ветра приведут к падению каменных фрагментов.
Размытый сильными волнами песчаный пляж на фризском острове Вангероге в Северном море.
Вырванное с корнем дерево около Ганновера.
Перед Бранденбургскими воротами в Берлине.
У спасательных служб Берлина было очень много работы. В одном из районов обрушилась часть фасада жилого здания, в результате чего был поврежден автомобиль. Оставшиеся элементы, которые могли упасть, были сброшены вниз пожарными.
Этот кадр сделан на вершине горы Броккен в Гарце, где порывы ветра могли достигать 180 километров в час.
Еще один снимок из Гарца, сделанный на дороге около города Вернигероде.
Опрокинутый грузовик на федеральном автобане A 29 около Ольденбурга.
Огромная ель упала на этот частный дом в Гамбурге. Чтобы убрать дерево, пришлось использовать большой кран.
Опрокинутый мобильный туалет в коммуне Мюлен-Айксен, Мекленбург - Передняя Померания.