Ураган ''Иления'' в Германии

В Германии - время ураганов. В середине этой февральской недели 2022 года здесь бушевала "Иления" ("Ylenia"). Сразу за ней в выходные дни, 19-20 числа, последует ураганный циклон "Зейнеп" ("Zeynep") . В этой фотогалерее мы собрали снимки информационного агентства dpa из разных регионов страны. Этот сделан в Висмаре.