 Ураган ′′Иления′′ в Германии | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.02.2022

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По Германии

Ураган ''Иления'' в Германии

16-17 февраля 2022 года на Германию обрушился мощный ураган ''Иления''. Имеются жертвы и разрушения.

  • Ураган ''Иления'', Висмар

    В Германии - время ураганов. В середине этой февральской недели 2022 года здесь бушевала "Иления" ("Ylenia"). Сразу за ней в выходные дни, 19-20 числа, последует ураганный циклон "Зейнеп" ("Zeynep") . В этой фотогалерее мы собрали снимки информационного агентства dpa из разных регионов страны. Этот сделан в Висмаре.

  • Ураган ''Иления'', Нижняя Саксония

    В результате урагана в Германии погибли три человека. Среди них - 37-летний водитель этого автомобиля в Нижней Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Затопленный ураганным нагоном воды Рыбный рынок в Гамбурге

  • Ураган ''Иления'', Кельн

    В Кельне заранее поставили ограждения и предупредительные знаки около собора - на случай, если порывы ветра приведут к падению каменных фрагментов.

  • Ураган ''Иления'', Вангероге

    Размытый сильными волнами песчаный пляж на фризском острове Вангероге в Северном море.

  • Ураган ''Иления'', Ганновер

    Вырванное с корнем дерево около Ганновера.

  • Ураган ''Иления'', Берлине

    Перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Ураган ''Иления'', Берлин

    У спасательных служб Берлина было очень много работы. В одном из районов обрушилась часть фасада жилого здания, в результате чего был поврежден автомобиль. Оставшиеся элементы, которые могли упасть, были сброшены вниз пожарными.

  • Ураган ''Иления'', Броккен

    Этот кадр сделан на вершине горы Броккен в Гарце, где порывы ветра могли достигать 180 километров в час.

  • Ураган ''Иления'', Вернигероде

    Еще один снимок из Гарца, сделанный на дороге около города Вернигероде.

  • Ураган ''Иления'', Ольденбург

    Опрокинутый грузовик на федеральном автобане A 29 около Ольденбурга.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Огромная ель упала на этот частный дом в Гамбурге. Чтобы убрать дерево, пришлось использовать большой кран.

  • Ураган ''Иления'', Мекленбург - Передняя Померания

    Опрокинутый мобильный туалет в коммуне Мюлен-Айксен, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Ураган ''Иления'', Обервизенталь

    Горнолыжный курорт Обервизенталь в Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Бранденбург

    Закат около Якобсдорфа в Бранденбурге.


  • Ураган ''Иления'', Висмар

    В Германии - время ураганов. В середине этой февральской недели 2022 года здесь бушевала "Иления" ("Ylenia"). Сразу за ней в выходные дни, 19-20 числа, последует ураганный циклон "Зейнеп" ("Zeynep") . В этой фотогалерее мы собрали снимки информационного агентства dpa из разных регионов страны. Этот сделан в Висмаре.

  • Ураган ''Иления'', Нижняя Саксония

    В результате урагана в Германии погибли три человека. Среди них - 37-летний водитель этого автомобиля в Нижней Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Затопленный ураганным нагоном воды Рыбный рынок в Гамбурге

  • Ураган ''Иления'', Кельн

    В Кельне заранее поставили ограждения и предупредительные знаки около собора - на случай, если порывы ветра приведут к падению каменных фрагментов.

  • Ураган ''Иления'', Вангероге

    Размытый сильными волнами песчаный пляж на фризском острове Вангероге в Северном море.

  • Ураган ''Иления'', Ганновер

    Вырванное с корнем дерево около Ганновера.

  • Ураган ''Иления'', Берлине

    Перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Ураган ''Иления'', Берлин

    У спасательных служб Берлина было очень много работы. В одном из районов обрушилась часть фасада жилого здания, в результате чего был поврежден автомобиль. Оставшиеся элементы, которые могли упасть, были сброшены вниз пожарными.

  • Ураган ''Иления'', Броккен

    Этот кадр сделан на вершине горы Броккен в Гарце, где порывы ветра могли достигать 180 километров в час.

  • Ураган ''Иления'', Вернигероде

    Еще один снимок из Гарца, сделанный на дороге около города Вернигероде.

  • Ураган ''Иления'', Ольденбург

    Опрокинутый грузовик на федеральном автобане A 29 около Ольденбурга.

  • Ураган ''Иления'', Гамбург

    Огромная ель упала на этот частный дом в Гамбурге. Чтобы убрать дерево, пришлось использовать большой кран.

  • Ураган ''Иления'', Мекленбург - Передняя Померания

    Опрокинутый мобильный туалет в коммуне Мюлен-Айксен, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Ураган ''Иления'', Обервизенталь

    Горнолыжный курорт Обервизенталь в Саксонии.

  • Ураган ''Иления'', Бранденбург

    Закат около Якобсдорфа в Бранденбурге.


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