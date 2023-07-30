Ураган в Марий Эл завалил деревьями палатки с туристами

В результате урагана на озере Яльчик в республике Марий Эл погибли минимум 8 человек, трое из них - дети. Стихия в Приволжском федеральном округе оставила без электроэнергии 36 тысяч человек.

Жертвами урагана в Приволжском федеральном округе России стали как минимум восемь человек, около 80 пострадали. Такие данные российские власти приводят в воскресенье, 30 июля.

Эпицентр стихийного бедствия пришелся на республику Марий Эл. Там палаточный городок с туристами у озера Яльчик завалило деревьями. Погибли, по меньшей мере, восемь человек, трое из них - дети, сообщает МЧС РФ. 16 человек были госпитализированы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, заявил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Указывается, что в момент стихии в палаточном лагере было около 500 автомобилей.

"В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. Здесь излюбленное место отдыха не столько даже жителей Марий Эл, сколько жителей Татарстана", - написал в телеграм-канале глава республики.

Ураган оставил без электроснабжения 36 тысяч человек. По всему федеральному округу ведутся аварийно-восстановительные работы.

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