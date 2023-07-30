  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Ураган в Марий Эл завалил деревьями палатки с туристами

Марина Барановская
1 ч. назад

В результате урагана на озере Яльчик в республике Марий Эл погибли минимум 8 человек, трое из них - дети. Стихия в Приволжском федеральном округе оставила без электроэнергии 36 тысяч человек.

https://p.dw.com/p/4UYiM
Спасательные службы на месте катастрофы на озере Яльчик
Спасательные службы на озере ЯльчикФото: Russian Emergencies Ministry/TASS/picture alliance

Жертвами урагана в Приволжском федеральном округе России стали как минимум восемь человек, около 80 пострадали. Такие данные российские власти приводят в воскресенье, 30 июля.

Эпицентр стихийного бедствия пришелся на республику Марий Эл. Там палаточный городок с туристами у озера Яльчик завалило деревьями. Погибли, по меньшей мере, восемь человек, трое из них - дети, сообщает МЧС РФ. 16 человек были госпитализированы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, заявил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов. Указывается, что в момент стихии в палаточном лагере было около 500 автомобилей.

"В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. Здесь излюбленное место отдыха не столько даже жителей Марий Эл, сколько жителей Татарстана", - написал в телеграм-канале глава республики.

Ураган оставил без электроснабжения 36 тысяч человек. По всему федеральному округу ведутся аварийно-восстановительные работы.

Смотрите также:

Страшная катастрофа в Германии: годовщина жуткого наводнения

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Лесные пожары в Якутии: что привело к катастрофе? (30.07.2021)

Лесные пожары в Якутии: что привело к катастрофе? (30.07.2021)

Масштабные пожары в Якутии связаны как с действиями человека, так и с глобальным потеплением. Экологи предупреждают, что в будущем подобные катаклизмы станут еще масштабнее.
Природа и окружающая среда30 июля 2021 г.03:00 мин.
external

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары... (08.09.2017)

Ураганы, землетрясения, наводнения и другие природные катаклизмы обрушились этим летом на нашу планету. DW - о самых масштабных из них.
Природа и окружающая среда8 сентября 2017 г.02:09 мин.
Зонты

Какую пользу приносит непогода

Какую пользу приносит непогода

У природы нет плохой погоды. Выставка в Бонне рассматривает погоду как культурный феномен, демонстрируя, чем мы ей обязаны.
Культура13 октября 2017 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Папа римский Франциск
Трансляция

Папа римский призвал РФ вернуться в "зерновую сделку"

Конфликты28 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лесные пожары на острове Родос

Пятно огня: лесные пожары опустошают курорты Средиземноморья

Пятно огня: лесные пожары опустошают курорты Средиземноморья

Климат11 ч. назад
external

Баварские стороники Альтернативы для Германии

Баварские стороники Альтернативы для Германии

Общество29 июля 2023 г.02:46 мин.
Колокол, отлитый в 1792 году для церкви в Силезии, на фоне Церкви Голгофы в Мюнхене

Германия вернула Польше колокол, вывезенный во время войны

Германия вернула Польше колокол, вывезенный во время войны

Культура29 июля 2023 г.
Болельщики ФК "Севастополь" на матче чемпионата Крыма, 2015 год

Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?

Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?

Футбол29 июля 2023 г.
"Зеленый" водород в будущем может заменить газ

Водород на смену газу. О чем национальная стратегия ФРГ

Водород на смену газу. О чем национальная стратегия ФРГ

Политика29 июля 2023 г.
Украинские солдаты в Донецкой области

День 520-й войны: Украина зачищает Старомайорское

День 520-й войны: Украина зачищает Старомайорское

Политика28 июля 2023 г.
На главную страницу