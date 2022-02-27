 UPS и Fedex приостановили доставку в Украину и РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2022

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Украина

UPS и Fedex приостановили доставку в Украину и РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.

FedEx

FedEx

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации.

Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий понедельника, 28 февраля (время московское).

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Две крупные компании, занимающиеся экспресс-доставкой посылок - UPS и FedEx - объявили, что временно прекращают оказывать эти услуги в России и в Украине в связи с вторжением Москвы.

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Брюссель хочет видеть Украину в составе ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в эфире телеканала Euronews. "Они - одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами", - отметила она. Конкретных сроков фон дер Ляйен при этом не назвала.

Зеленский побеседовал с Варфоломеем I

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Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Варфоломеем I, Вселенским патриархом и предстоятелем Константинопольской православной церкви. "Спасибо за теплый разговор, Ваша Всесвятость Варфоломей... Украинцы чувствуют духовную поддержку и силу ваших молитв. Надеемся на скорое наступление мира", - написал Зеленский в Twitter.

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Евросоюз расширит санкции в отношении Беларуси. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Нашей целью является и другой агрессор в этой войне - режим (Александра - Ред.) Лукашенко, являющийся соучастником этой агрессивной атаки на Украину", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, санкции остановят импорт из Беларуси в ЕС разнообразных товаров, включая нефтепродукты, табачные изделия, дерево, цемент и сталь. Кроме того, ЕС расширит на Беларусь такие же экспортные ограничения, которые он уже ввел в отношении России. Это делается, чтобы Москва не смогла их обойти.

Международная федерация дзюдо приостановила полномочия Путина на посту президента

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Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия российского лидера Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации. "В свете продолжающегося военного конфликта на Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", - говорится в заявлении IJF.
Сертификат полномочий был вручен Путину в 2008 году, передало агентство dpa. Кроме того, Сергей Соловейчик объявил об уходе с должности руководителя Европейского союза дзюдо (EJU). 56-летний российский функционер, руководивший организацией с 2007 года, принял такое решение на фоне событий в Украине. EJU временно возглавит немец Отто Кнайтингер (Otto Kneitinger).

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В Литву прибыли 60 норвежских солдат для усиления возглавляемой бундесвером миссии НАТО в этой балтийской стране. Военные размещены на базе Рукла в 100 км от Калининграда, сообщило министерство обороны в Вильнюсе

Киев призывает к срочному слушанию Международного суда ООН

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Киев призывает к срочному слушанию Международного суда ООН в отношении России, заявил на заседании Совбеза всемирной организации постпред Украины Сергей Кислица. "Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Украина добивается срочного слушания суда", - подчеркнул Кислица. По его словам, Киев надеется, что суд принял решение, предписывающее России прекратить войну в Украине.

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Российские туроператоры приостановили продажу туров в Доминиканскую Республику, Мексику, Венесуэлу и на Кубу на март. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Эксперты полагают, что дело, помимо санкционных рисков изъятия судов, еще и в пути облета", - пишет АТОР. "На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным (доступным не для всех самолетов), а главное - фантастически дорогим", - добавили в ассоциации.

Дуров решил не рассматривать отключение каналов в Telegram

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Павел Дуров решил не рассматривать отключение каналов в Telegram на фоне вторжения России в Украину и распространения зачастую непроверенной и ложной информации в чатах. По словам Дурова, решение принято в связи с многочисленными обращениями пользователей. "Еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", - добавил он.

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Сбербанк не сможет помочь ликвидностью своей чешской "дочке", столкнувшейся с оттоком вкладов. Ее отделения 28 февраля не возобновят работу, сообщил российский фининститут. Филиалы банка в Чехии были закрыты 25 февраля по соображениям безопасности. Ранее были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка.  

Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине

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Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи (ГА) для обсуждения нападения России на Украину. Заседание будет созвано 28 февраля и даст возможность всем 193 членам всемирного органа выразить свое мнение по поводу вторжения. Россия выступила против решения, однако по правилам ООН у нее не было права вето. Процедура разрешена резолюцией 1950 года под названием "Единство во имя мира".

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Борис Джонсон

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сомневается в искренности намерений президента России Владимира Путина начать переговоры с Украиной, однако согласен, что необходимо попытаться положить конец конфликту. "Если он (Путин - Ред.) хочет остановиться, если хочет вывести войска, если хочет вести переговоры - это очень хорошая новость. У меня есть сомнения... Я пока не видел в его поведении ничего такого, что заставило бы меня думать, что он может быть искренним", - отметил Джонсон. "Однако если это так, то мы должны использовать все возможности", - добавил глава кабмина.

"Аэрофлот" приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга

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Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" приостанавливает полеты из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе рейсы, которые выполняются авиакомпанией "Россия") по следующим направлениям: Любляна (Словения), София (Болгария), Бухарест (Румыния), Рига (Латвия), Прага (Чехия), Варшава (Польша), Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия), Кишинев (Молдова). Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика

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Главы министерств иностранных дел (МИД) 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, а также одобрили прежние ограничения, в том числе - отключение ряда российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы отключаем определенное количество российских банков от SWIFT", - сказал он. Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

Хроника событий 27 февраля >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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