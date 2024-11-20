Упорядочить миграцию: новые правила для мигрантов в Испании

"Регламент приема иностранных граждан" - так называется документ, принятый кабинетом министров Испании под руководством социалиста Педро Санчеса 19 ноября и призванный упростить миграцию иностранцев в эту страну. Новое положение касается выдачи въездных виз, условий получения вида на жительство, учебы, трудоустройства и возможности воссоединения с семьей. "Регламент" вступит в силу 20 мая 2025 года, поскольку, по словам представившей его министра интеграции, социального страхования и миграции Эльмы Саис, "правительству нужно время для создания необходимых структур, позволяющих реализовать новую миграционную политику".

Для тех, кто ищет работу в Испании

Как явствует из нового "Регламента", экземпляр которого имеется у DW, иностранные граждане смогут получать в зарубежных консульствах Испании так называемую "визу для поиска работы". Ее срок - 12 месяцев. Как и прежде, иностранец получит право на проживание в стране, найдя работу по найму. Новое состоит в том, что аналогичное право он получит и в качестве самозанятого. Для обретения четырехлетнего вида на жительство ему не придется выезжать на родину после истечения годовой визы: продлить свое пребывание можно будет по месту нахождения в Испании.

Новое положение касается и лиц, находящихся в стране в связи с учебой - студентов ВУЗов и любых иных учебных заведений. Во-первых, они смогут совмещать обучение с работой - трудиться до 30 часов в неделю. Ну а после учебы им необязательно, как раньше, покидать территорию страны: они получают право трудоустроиться и остаться в Испании на ПМЖ.

Уличные торговцы-иммигранты в Мадриде Фото: Viktor Cheretzkij/DW

Легализация иностранцев, уже проживающих в Испании

Также правительство намерено легализовывать по 300 000 иностранцев в год в течение ближайших трех лет. Речь идет о лицах, находящихся в стране нелегально - без соответствующего вида на жительство. Два условия для легализации: наличие трудового соглашения с работодателем и срок пребывания в стране не менее двух лет. Будут возобновлены документы для легального проживания и лицам, которые ранее их имели, но утратили в виду, к примеру, расторжения трудового соглашения с работодателем.

Новые возможности открываются и для воссоединения мигрантов со своими семьями. Они получают право пригласить к себе на ПМЖ в Испанию детей в возрасте до 26 лет. Воссоединиться можно будет с женой или мужем, даже если брак не зарегистрирован, но имеются доказательства совместного проживания на родине. Будет возможность воссоединиться и с родителями.

Новое для лиц, ищущих в Испании политического убежища

Положения "Регламента" касаются также иностранцев, обратившихся в Испании с просьбой о предоставлении убежища по политическим или иным соображениям. Лица, получившие по каким-либо причинам отказ от министерства внутренних дел, отныне не обязаны покидать Испанию. Они смогут через шесть месяцев своего пребывания в стране затребовать вид на жительство как работники по найму или самозанятые.

Немедленной легализации подлежат иностранцы, находившиеся в Испании нелегально и подвергавшиеся чрезмерной трудовой эксплуатации, сексуальным домогательствам, избиениям или унижениям со стороны работодателя. Для ускорения процессов легализации, связанных с прохождением дел в испанских учреждениях, как на уровне государства, так и на местах в регионах, будут созданы соответствующие административные структуры.

Остановить эксплуатацию нелегальных мигрантов и деятельность мафии

В беседе с DW Ирене Гонсалес, представительница неправительственной Федерации ассоциаций в поддержку мигрантов ACOGE, назвала новый правительственный документ "важным шагом на пути расширения прав человека" в Испании. По ее словам, "особо важно, что власти наконец взялись упростить и ускорить процесс обретения вида на жительство иностранцами, который сегодня требует с их стороны много времени, усилий и финансовых средств".

Думаю, что меры властей, продолжила активистка, "покончат и с порой имеющей место излишней эксплуатацией нелегалов со стороны работодателей, пользующихся их бесправным положением, а также надежно обеспечат их права как трудящихся, положат конец деятельности различных мафиозных структур, которые наживаются на переброске нелегальных мигрантов, их размещении и трудоустройстве".

Центр размещения украинских беженцев в Мадриде Фото: Viktor Cheretzkij/DW

Что нового для россиян и украинцев в Испании?

За комментарием DW обратилась также к члену мадридской коллегии адвокатов Алехандро Мартинесу, который специализируется на вопросах помощи мигрантам. Касаясь, в частности, россиян, которые в последние годы были вынуждены покинуть свою родину по политическим соображениям, он отметил, что "особо важным для них станет пункт о возможности легализоваться после получения отказа на просьбу об убежище".

"Испания не щедра на предоставление защиты - и это касается не только россиян. К примеру, в 2023 году из 163 220 иностранцев-просителей убежища его получили лишь 11 163 человека". Коснется новое положение и украинцев, прибывших в Испанию на время в качестве беженцев, отмечает адвокат: "по прошествии двух лет нахождения в Испании они смогут получить ПМЖ уже в качестве трудовых мигрантов".

Между тем адвокат разделяет мнение правительства, что новый "Регламент" направлен "на упорядочение миграционного процесса для пополнения рынка труда, который до сих пор носит довольно хаотичный и часто нелегальный характер". "Он вряд ли увеличит наплыв мигрантов, а поэтому не противоречит общеевропейской тенденции на ограничение миграционных потоков", - заключил Мартинес.