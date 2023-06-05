ООН: В войнах ежедневно получают увечья и погибают 20 детей

По данным ЮНИСЕФ, в ходе 30 военных конфликтов с 2005 года получили увечья или погибли не менее 120 тысяч детей, реальное число еще выше.

По данным ЮНИСЕФ, с 2005 года во всем мире в результате военных конфликтов получили увечья или погибли не менее 120 тысяч детей. Это соответствует показателю 20 детей в день, заявил Детский фонд ООН в понедельник, 5 июня, в день начала международной конференции в Осло, посвященной защите детей в ходе вооруженных конфликтов.

"В конечном счете, каждая война - это война против детей", - указала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. По ее словам, международное сообщество до сих пор не принимает усилий по более эффективной защите детей в условиях войн, хотя знает, как это сделать.

Данные о более чем 30 конфликтах в Африке, Азии и Латинской Америке

ЮНИСЕФ собрала данные о более чем 30 конфликтах в Африке, Азии и Латинской Америке. В ходе этих кризисов зафиксировано 315 тяжелых нарушений прав детей. В частности, не менее 105 тысяч детей использовались в конфликтах в качестве солдат, более 16 тысяч девочек и мальчиков подверглись сексуальному насилию, более 32,5 тысячи были похищены представителями конфликтующих сторон. При этом реальное число пострадавших детей гораздо выше, добавили в организации. Кроме того, ООН зафиксировала более 16 тысяч случаев нападений на школы и больницы.

ЮНИСЕФ призвала международное сообщество соблюдать существующие международные законы и нормы по защите детей в условиях войн. В числе прочего необходимо запретить применение оружия взрывного действия в жилых районах, призвала организация. Виновные в совершении преступлений против детей должны быть привлечены к ответственности. Кроме того, следует выделить необходимые финансовые средства для принятия мер по защите детей, указывается далее.

Программы ЮНИСЕФ в охваченных войнами регионах включают, в том числе инструктаж по защите от наземных мин и помощь жертвам сексуального насилия, они охватывают несколько миллионов детей. По оценкам организации, до 2025 года необходимо 1,37 млн долларов для воссоединения разлученных семей с детьми, предоставления психологической помощи и пресечения вербовки детей вооруженными группировками.

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