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Юниорская сборная Германии выиграла финал ЧМ-2023 по футболу

Виталий Кропман
2 декабря 2023 г.

В финальном матче немецкие футболисты обыграли французских сверстников в серии послематчевых пенальти - 4:3. Основное время матча завершилось вничью - 2:2.

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Вратарь сборной Германии Константин Хайде
Вратарь сборной Германии Константин Хайде стал героем матчаФото: Achmad Ibrahim/AP/dpa/picture alliance

Юниорская сборная Германии по футболу (U17) впервые в истории стала чемпионом мира. В финале чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет, который прошел в Индонезии в субботу, 2 декабря, немецкая команда обыграла сверстников из Франции в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (4:3). Героем матча стал вратарь бундестим Константин Хайде (Konstantin Heide), отразивший два пенальти.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2 (1:0). По ходу поединка сборная Германии вела 2:0, но французы, игравшие в большинстве с 69-й минуты смогли во втором тайме забить два мяча.

Полгода назад, напоминает агентство dpa, юниорская сборная Германии уже встречалась с французскими футболистами в финале чемпионата Европы до 17 лет. Тогда победа осталась за бундестим и также была одержана в серии послематчевых пенальти. Таким образом, немецкая команда стала первой в истории, которой удалось в один год выиграть и европейское и мировое первенство среди футболистов не старше 17 лет.

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