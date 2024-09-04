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Unilever договорился о продаже российского бизнеса

Сергей Ромашенко
4 сентября 2024 г.

Один из лидеров мирового рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии работал в России с 1991 года. Unilever, в числе прочего, является владельцем брендов Domestos, Axe и Dove.

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Вывеска концерна Unilever
Вывеска концерна UnileverФото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Британский концерн Unilever - один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса - получил разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на продажу своего бизнеса в России, сообщило в среду, 4 сентября, агентство РБК со ссылкой на источник. Информацию подтвердил федеральный чиновник.

По словам собеседника агентства, сделка, в результате которой Unilever покинет российский рынок, была одобрена в конце августа. Стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35-40 млрд рублей. При этом на конец 2022 года российские активы Unilever оценивалась в 900 млн евро (более 88 млрд рублей по текущему курсу ЦБ). По итогам 2023 года оценка российского бизнеса концерна снизилась до 600 млн евро (59 млрд рублей).

Источник отметил, что покупатель "определен, но не назван". Unilever продаст свое подразделение "Юнилевер Русь", на которое записаны бренды компании. Ему принадлежат права на бренды мороженого "Магнат" и "Инмарко", косметики "Чистая линия", "Бархатные ручки", "Черный жемчуг" и другие. В июне Unilever начала русифицировать названия своих международных брендов, выпускаемых в РФ. В Роспатент были поданы заявки на товарные знаки "Доместос", "Сиф", "Дав", "Рексона".

Один из лидеров мирового рынка косметики

Unilever - один из лидеров мирового рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии. Ей принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Domestos и другие. В России Unilever работала с 1991 года. У компании было около трех тысяч сотрудников и четыре крупные производственные площадки.

После российского вооруженного вторжения в Украину Unilever не ушла из РФ. Компания приостановила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории, а также прекратила инвестиции в российский рынок. При этом концерн пообещал продолжать снабжать жителей России средствами личной гигиены и продуктами, которые производятся на местных заводах.

Источник РБК предположил, что на решение продать активы могло повлиять "состояние бизнеса на фоне растущей геополитической напряженности и давление на компанию". В июле 2023 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Unilever в список "спонсоров войны".

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