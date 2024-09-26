Центр подготовки к полетам на Луну открылся в Германии

Обрывистые утесы в серой пустыне из пыли, космический мини-корабль, луноход на колесах и глубокий черный космос, - так выглядит новый учебный центр Luna для астронавтов под Кельном. Этот уникальный симулятор полетов на Луну, открытие которого состоялось в среду, 25 сентября, - совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR).

В помещении площадью 700 кв метров, расположенном рядом с Европейским центром по подготовке астронавтов, была создана копия поверхности естественного спутника Земли и соответствующее освещение. Для имитации грунта понадобились 900 тонн особого песка и камней - для этого была размолота в пыль вулканическая порода из горного массива Зибенгебирге под Бонном. Здесь смогут проводить тренировки для астронавтов и тестировать роботов для будущих космических миссий.

Важная веха в европейских исследованиях космоса

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher) назвал открытие нового учебного центра важной вехой в европейских космических исследованиях. По его словам, проект выводит Европу на передовую позицию в изучении Луны и будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в освоении Вселенной. Центр Luna сделают доступным экспертам NASA, а также специалистам из других организаций и частных компаний, занимающихся спутником Земли.

Симулятор Luna: cтруктура грунта и освещение максимально приближены к реально сущетсвующим на Луне Фото: ESA/DLR-F. Saling

Имитатор лунной поверхности предназначен для тестирования и оптимизации методов и процедур, которые будут использоваться при полетах на Луну. По данным ЕКА, на одном участке можно смоделировать использование буров на глубине до трех метров. При этом экспериментами можно будет управлять удаленно из центров контроля по всему миру. Остальная площадь покрыта 60-сантиметровым слоем "лунного" грунта. Также оборудовано отдельное помещение, где можно будет тестировать защитные механизмы от пыли. Пылевидный лунный песок опасен как для человека, так и для аппаратуры. В грунт помимо этого интегрированы лавовый туннель и элементы из акрилового стекла, симулирующие водяной лед, который можно исследовать с помощью радара.

Центр LUNA снаружи Фото: PAU BARRENA/AFP

У симулятора Luna нет аналогов в мире

Центр Luna должен быть полностью введен в эксплуатацию к 2026 году. В будущем к нему будут подключены устройства и лаборатории для отработки процессов более длительных лунных миссий. Туда будет доставлена ​​экспериментальная теплица Eden ISS, которая уже прошла испытания в Антарктиде и которая должна сделать возможным выращивание сельскохозяйственных культур в закрытой системе. Здесь появится и ​​зона отдыха Flexhub для астронавтов, проходящих тренировки. Таким образом, Luna обеспечит реалистичную рабочую среду для обучения и тестирования оборудования. По данным ЕКА, аналогов этому тренировочному центру, на который было потрачено 45 миллионов евро, в мире пока нет.

После миссии "Аполлон-17" и единственной высадки на Луну американцев в 1972 году, космических миссий такого рода больше пока не было. В последнее время исследовательский интерес к естественному спутнику Земли растет. В рамках программы Artemis ("Артемида") NASA совместно с ЕКА, а также коллегами из Канады и Японии планируют облет Луны и высадку на ней в ближайшие годы. В лунной гонке активно участвуют Китай и Индия, а также частные компании. Как и США, Китай собирается в скором будущем отправить астронавтов на Луну и даже построить там постоянную базу.

Александер Герст на открытии центра Luna Фото: PAU BARRENA/AFP

Европейцы, по данным DLR, смогут совершить свою миссию не раньше 2030 года. Для ученых естественный спутник нашей планеты представляет интерес прежде всего потому, что из-за отсутствия атмосферы на его поверхности все сохранилось в первозданном виде. "На Земле больше нет нетронутых камней возрастом в миллиарды лет. На Луне же есть. А это значит, что Луна является учебником истории Земли", - объясняет в интервью информационному агентству dpa немецкий астронавт Александер Герст (Alexander Gerst), один из кандидатов для будущего полета на Луну. Он также подчеркивает уникальность нового тренировочного центра. "Можно сказать, что здесь, в Кельне, создано место на Земле, где можно максимально приблизиться к Луне", - говорит астронавт.