Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

В Грецию в мае 2023 года вернулись древние предметы искусства, в том числе, бронзовый бюст Александра Македонского. Только есть одно но: немецкий археолог считает, что это фальшивка.

Немецкий археолог Штефан Леман (Stephan Lehmann) впервые увидел бронзовый бюст Македонского в 2000 году на временной выставке в Музее Винкельмана немецкого города Штендаль. Археолога и исследователя, сегодня пенсионера, а в то время работавшего профессором в университете города Галле, заинтересовал этот прекрасно сохранившийся древний артефакт, слывший в то время сенсацией. По одной из версий, этот бюст одолжил музею на время выставки один известный частный коллекционер. "Я был там, посмотрел на него и подумал, что это ведь явная фальшивка, - рассказал он DW. - Исключено, что перед нами - античный оригинал".

Каталог поддельных произведений искусства

Леман изучил музейный каталог в поисках сведений о происхождении бюста - ничего. Тогда он запросил информацию непосредственно в музее, но и оттуда не получил никаких разъяснений. "Понятное дело, что музеи не испытывают восторга, когда подлинность экспонатов, выставленных в их главном зале, подвергается сомнению", - говорит он. Археолог настаивал на том, что бронзовый бюст - фальшивка. Потому что, как говорит Леман, он считает своей обязанностью разоблачать подозрительные вещи. Он опасается, что подделка может попасть в музейный каталог и тем самым будет "облагорожена" с научной точки зрения. Поэтому он создал в 2015 году свой каталог, в который включил 36 античных произведений искусства, которые, по его мнению, являются подделками. Среди них - Македонский. Кроме того, он организовал на эту тему выставку в археологическом музее университета Галле и назвал ее "Однажды в Штендале".

Штефан Леман и император Август Фото: DW

Международная мафия арт-дилеров в действии

Музей города Штендаль, в котором выставлялся бюст Македонского, Леман обвинил в том, что тот позволил втянуть себя в грязные манипуляции. Тогда общество Винкельмана, имеющее отношение к музею, подало на него в суд - за клевету. Однако на процессе так и не был рассмотрен главный вопрос, который интересовал Лемана больше всего: является ли бронзовый бюст подлинным. В конце концов проверка стала вообще невозможной - артефакт исчез сразу после выставки, и 23 года считался утерянным.

Размышляя об этом, Леман предполагает, что это изображение Александра Македонского - высококлассная подделка международной мафии арт-дилеров. Чтобы распознавать подобные фальшивки нужны десятилетия опыта, много знаний и интуиция. Владение этими навыками помогло Леману в другом похожем случае - тогда один швейцарский коллекционер прислал ему на экспертизу якобы древний бюст императора Августа. "Когда рассматриваешь детали, начинаешь сомневаться, действительно ли это подделка. Все сделано превосходно. Высшее мастерство", - признался он DW.

Кто он - "испанский мастер" подделок?

Леман исследовал бюст императора Августа при помощи компьютерного томографа. Бывает, что изготовители фальшивок переплавляют старинные монеты, чтобы отлить из них новые предметы, в данном случае - бюсты. Таким образом получается идеальный обман, ведь материалу действительно 2000 лет. Но в случае с Августом все оказалось проще: рентген показал истинную степень коррозии, что позволило сделать вывод, что бюст был отлит позже, чем считалось.

Как предполагает исследователь, эта работа происходит из фальсификаторской мастерской так называемого "испанского мастера", который до сих пор не разоблачен. Он часто воспроизводит бюсты древних правителей, придавая им красивую патину. Лица всегда сохраняют волшебную точность. При этом фальсификатор (или фальсификаторы) подделывает персонажей и вещи, которые пользуются спросом на рынке. "В системе ценности археологических предметов бронзовая статуэтка - это высший класс. Это нечто особенное, и, естественно им уделяется особое внимание", - говорит Леман.

Прибыльный бизнес

Когда появляется такая находка, заинтересованные лица выстраиваются в очередь. "Речь идет о деньгах, деньгах и еще раз деньгах как о доминирующем факторе", - говорит Оскар Уайт Мускарелла, много лет проработавший куратором в Музее Метрополитен. Ему приходилось наблюдать за тем, как дилеры протаскивают на рынок подделки, как галереи, ярмарки и, прежде всего, аукционные дома становятся при этом "главными воротами".

Оскар Мускарелла знает об уловках мошенников Фото: DW

"В какой-то момент я осознал, что не только дилеры, но и коллекционеры передают аукционным домам фальшивки, - сетует Мускарелла. - Однажды я заговорил об этом с одним дилером, но он только усмехнулся. Схема такая: чтобы не продавать подделки в своем магазине, они выставляют их на аукцион под чужим именем и говорят, что это из античной коллекции господина Икс. Таким образом дилеры избегают личного контакта с покупателями".

Бюст нашелся - но где?!

Судя по всему, в 2000 году бронзовый бюст Александра Македонского был привезен в Германию из нью-йоркской галереи Робина Саймса. Ныне опальный британский торговец древностями был разоблачен как ключевая фигура в международной преступной сети, продающей, в том числе, ворованные антикварные произведения. С тех пор он скрывается. Его компания была ликвидирована, многочисленные предметы искусства, хранившиеся в разных странах, были конфискованы.

Последний раз на этот бюст можно было посмотреть в 2000 году в Штендале Фото: Jan Woitas/ZB/picture alliance

И вдруг бюст, исчезнувший из музея сразу после выставки 23 года назад, появился снова. В мае этого года в Грецию вернулся 531 объект искусства, часть из всего конфискованного у Роберта Саймоса, незаконно торговавшего объектами искусства. Немецкий археолог сомневается, что все объекты, которые были переданы Афинам, подлинные. В списке под номером 11 - бронзовый бюст Александра Македонского.

Штефан Леман узнал об этом от греческого коллеги, который прислал ему газетную вырезку с фотографией. "Он просто написал: "Может ли это быть?" Я посмотрел и увидел коробку, внутри которой был упакован "Александр из Штендаля". В описании говорилось, что это вещь с арт-склада преступника Робина Саймса в Женеве… Так он появился снова". Это говорит о том, что бюст не должен был выставляться в Штендале без проверки его происхождения - и именно этого и требовал в 2000 году Леман. Он по-прежнему считает, что это - подделка, но рад, что ее снова нашли. В конце концов, ставшая причиной скандала вещь могла бы быть уже давно переплавлена… "Но чтобы она оказалась в качестве возвращенной государству - это феноменально", - заключает Леман. Он надеется, что материал в Афинах все же проверят. Греческое государство должно выяснить происхождение бюста Александра Македонского. Если он настоящий, то стоит миллионы. Если нет - максимум 100 евро за материал. Однако, было бы жаль такого бесславного конца для выдающегося полководца античности.

Смотрите также: