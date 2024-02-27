Уникальный архив и музей дневников в Германии
Этот архив был создан в небольшом городе Эммендинген в 1998 году и работает на общественных началах.
"Tagebuch" ("Дневник") - обложка одного из дневников, хранящихся в Эммендингене. Здесь уже собрано около 28 тысяч разных личных дневников и других письменных свидетельств.
Самый большой и самый маленький дневник Немецкого архива дневников (Deutsches Tagebucharchiv e.V.).
Разворот миниатюрного дневника аптекаря Микаэлы Ребхольц из города Констанц на Боденском озере.
Одна из сотрудниц архива Терезия Вундерлих, работающая здесь на общественных началах.
Страницы дневника, заполненные необычным калиграфическим почерком.
"В русском плену 1945-1949" - обложка одного из солдатских дневников и несколько дневниковых записей.
Фотографии, письма и записи немецкого солдата по имени Отто ("Оттоле"), погибшего в 1945 году.
"Заметки В. Матте, 1945" - дневник немецкого военнопленного Вальтера Матте с надписью на обложке, вышитой нитками.
Дневник военнопленного Вальтера Матте был изготовлен вручную из тонкой папиросной бумаги.
Дневники путешественника Карла А. Вильдхана в музейной витрине. Небольшой музей архива был открыт в 2014 году в городской ратуше Эммендингена.
Дневники с записями о встречах штаммтиша (Stammtisch) - так немцы называют разные группы, собирающиеся, как правило, в пивных за своим постоянным столом.
"Телячье жаркое…" - дневники 1980-х годов с записями о завтраках, обедах и ужинах одной немецкой семьи.