UniCredit хочет сократить бизнес в РФ - но не уходить совсем

Итальянский банк UniCredit планирует к концу 2025 года сократить объем кредитования клиентов в России более чем вдвое. Однако банк не стремится к полному уходу из РФ, опасаясь конфискации его активов государством.

Итальянская банковская группа UniCredit планирует к концу 2025 года сократить объем кредитования клиентов в России менее чем до 1 млрд евро - с 2,3 млрд евро на конец июня. Объем трансграничных платежей в своем российском бизнесе за тот же срок UniCredit хочет уменьшить с 11,2 млрд евро до 8,5 млрд евро, передает агентство Reuters в среду, 24 июля.

В то же время Reuters отмечает, что к полному уходу с российского рынка группа UniCredit пока не стремится. Ее исполнительный директор Андреа Орсель заявил о нежелании "предпринимать какие-либо шаги, которые дали бы властям России предлог вмешаться и взять под контроль местные активы банка".

Отчетность группы свидетельствует о том, что во втором квартале чистая прибыль российского бизнеса UniCredit сократилась в годовом выражении в 1,5 раза - до 116 млн евро. По сравнению с предыдущим кварталом прибыль российских "дочек" UniCredit снизилась в 1,8 раза.

ЕЦБ требует от UniCredit быстрее сворачивать бизнес в РФ

По данным немецкого издания Handelsblatt, в начале года Европейский центральный банк (ЕЦБ) письменно потребовал от UniCredit ускорить сворачивание его бизнеса в России. Итальянцы в ответ подали иск в Суд ЕС в Люксембурге, чтобы европейский регулятор уточнил свои требования. Орсель заявил, что следование инструкциям ЕЦБ в определенных областях может быть несовместимо с российским законодательством.

В середине мая Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти арестовал активы и счета UniCredit в РФ на 462,67 млн евро по иску российской компании "Русхимальянс". Эта компания, совладельцем которой является "Газпром", в 2021 году заключила с немецким концерном Linde контракт на строительство в Усть-Луге завода по переработке природного газа и перечислила ему аванс. Однако партнер из Германии из-за санкций ЕС вышел из проекта, а банки-гаранты не компенсировали эту сумму, поскольку перевод денег российской компании тоже стал бы нарушением санкционного режима.

UniCredit - второй по величине западный банк, после австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), который продолжает работать в России. От RBI, по данным СМИ, ЕЦБ также требует ускорить сворачивание его бизнеса в РФ. Минфин США также предупредил, что европейские банки, ведущие бизнес в России, могут подпасть под американские санкции.