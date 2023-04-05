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Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в ходе встречи в Чернигове 3 апреля 2023 года
Владимир Зеленский и Одре Азуле в ходе встречи в Чернигове 3 апреля 2023 годаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
КонфликтыУкраина

ЮНЕСКО обещает дальнейшую поддержку Украине

Жан Рофе
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 апреля.

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На 406-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 5 апреля (время московское).

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Калининграде с представителями нескольких российских ведомств. "Я продолжаю свои усилия, направленные на защиту Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает всеобщим интересам", - написал Гросси в Twitter по итогам встречи.

Ранее госкорпорация "Росатом" сообщила, что состоялись консультации между российской делегацией и делегацией МАГАТЭ вокруг ситуации на Запорожской АЭС. "Участники встречи обсудили положение дел вокруг инициативы генерального директора МАГАТЭ по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пообещала дальнейшую поддержку Украине. "С самых первых дней войны ЮНЕСКО поддерживала украинский народ, помогая защищать культуру, наследие, образование и безопасность журналистов", - отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в ходе двухдневного визита в Киев. "Эта поддержка будет продолжаться и расширяться в 2023 году", - приводятся слова Азуле в пресс-релизе организации. В ближайшие недели, по ее словам, ЮНЕСКО мобилизует более 10 млн евро на образование, в первую очередь для укрепления психосоциальной поддержки учащихся в школах. Гендиректор ЮНЕСКО отметила, что ущерб, причиненный войной России против Украины, огромен - для его устранения только в культурном секторе в течение следующих 10 лет потребуется 6,9 млрд долларов.

Хроника событий 5 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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