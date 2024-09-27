Умерла британская актриса Мэгги Смит

89-летняя актриса, известная по ролям профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере и леди Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон", скончалась в больнице в окружении семьи и друзей. Причина смерти не уточняется.

Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет, сообщают в пятницу, 27 сентября, британские информагентства со ссылкой на семью актрисы. "Будучи очень замкнутым человеком, в конце жизни она была с друзьями и семьей. У нее осталось двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые очень тяжело переживают потерю своей необыкновенной матери и бабушки", - отмечается в заявлении сыновей актрисы.

Смит была одной из крупнейших актрис своего поколения - она снималась в фильмах о Гарри Поттере, сериале "Аббатство Даунтон" и комедии "Закон сестры". За свою карьеру она получила множество наград, в числе которых два "Оскара" - за актерскую игру в фильмах "Лучшие годы мисс Джин Броуди" и "Отель "Сумасшедшая Калифорния". Кроме того, Мэгги Смит - обладательница семи премий BAFTA, трех "Золотых глобусов" и четырех статуэток "Эмми".

Маргарет Натали Смит родилась в Илфорде под Лондоном в 1934 году и с ранних лет выступала на театральной сцене. В 1989 году она была возведена в ранг Дамы-командора Ордена Британской империи, получила право на титул "дама".