Умер ветеран, выступивший потерпевшим в деле Навального

В Москве умер 95-летний ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко - по делу "о клевете" на него признали виновным российского оппозиционера Алексея Навального. В субботу, 18 июня, о смерти Артеменко сообщил его внук Игорь Колесников. Информацию подтвердила и дочь Елена Артеменко.

"Это действительно так", - ответил Колесников, отказавшись от дальнейших комментариев. "Да, брат позвонил, я еду", - в свою очередь сообщила Артеменко.

Как передал Telegram-канал "112", ветеран умер дома, в квартире на улице Молодцова.

Дело о "клевете"

Дело "о клевете" возбудили в отношени Навального в середине июня 2020 года, после того как оппозиционер в Twitter прокомментировал агитационный ролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию РФ.

Снявшихся в ролике врачей, актеров и общественных деятелей оппозиционер назвал "людьми без совести", "продажными холуями" и "предателями". Заявление на Навального в правоохранительные органы написали родственники ветерана Артеменко, также фигурировавшего в ролике.

В суде прокуратура потребовала для Навального 950 тыс. рублей штрафа и 3,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании политика и закрытии дела.

Суд признал оппозиционера виновным и оштрафовал на 850 тыс. рублей.

Смотрите также:

Как в России поддержали Навального "Свободу Навальному!" Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Многотысячная акция солидарности в Москве Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

Как в России поддержали Навального В Москве задержаны 20 человек Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками Акция протеста в Москве

Как в России поддержали Навального В городах Германии люди вышли в поддержку Навального Акция протеста в Дюссельдорфе

Как в России поддержали Навального Петербургская полиция ждет "послания Навального" Полицейский у Дворцовой площади

Как в России поддержали Навального Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина Марш солидарности во Владивостоке

Как в России поддержали Навального В Хабаровске поддержали Навального и Фургала Митингующие и полийцейские в Хабаровске

Как в России поддержали Навального Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии Автор: Вадим Шаталин

