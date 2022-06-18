 Умер ветеран, выступивший потерпевшим в деле Навального | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2022

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Россия

Умер ветеран, выступивший потерпевшим в деле Навального

В Москве на 96-м году ушел из жизни Игнат Артеменко - в 2020 году в отношении Алексея Навального возбудили дело "о клевете" на этого ветерана.

Алексей Навальный в суде по делу о клевете на ветерана, 20 февраля 2021 года

Алексей Навальный в суде по делу о "клевете на ветерана", 20 февраля 2021 года

В Москве умер 95-летний ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко - по делу "о клевете" на него признали виновным российского оппозиционера Алексея Навального. В субботу, 18 июня, о смерти Артеменко сообщил его внук Игорь Колесников. Информацию подтвердила и дочь Елена Артеменко.

"Это действительно так", - ответил Колесников, отказавшись от дальнейших комментариев. "Да, брат позвонил, я еду", - в свою очередь сообщила Артеменко.

Как передал Telegram-канал "112", ветеран умер дома, в квартире на улице Молодцова.

Дело о "клевете"

Дело "о клевете" возбудили в отношени Навального в середине июня 2020 года, после того как оппозиционер в Twitter прокомментировал агитационный ролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию РФ.

Снявшихся в ролике врачей, актеров и общественных деятелей оппозиционер назвал "людьми без совести", "продажными холуями" и "предателями". Заявление на Навального в правоохранительные органы написали родственники ветерана Артеменко, также фигурировавшего в ролике.

В суде прокуратура потребовала для Навального 950 тыс. рублей штрафа и 3,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании политика и закрытии дела.

Суд признал оппозиционера виновным и оштрафовал на 850 тыс. рублей.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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