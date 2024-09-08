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Умер ведущий КВН Александр Масляков

Екатерина Венкина
8 сентября 2024 г.

Александр Масляков, который вел КВН с 1964 года, скончался на 83-м году жизни от рака легких.

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Александр Масляков
Александр Масляков (26 января 2017 года)Фото: Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS/picture alliance

Умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) 82-летний Александр Масляков. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили в пресс-службе КВН.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами", - отметили в пресс-службе.

Масляков был кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", внес большой вклад в развитие развлекательного телевидения в России.

Вел КВН с 1964 года

Ранее российские СМИ писали, что у Маслякова выявили опухоль в легких. По данным журналистов, прогрессирующее онкологическое заболевание якобы стало причиной ухода в 2022 году Маслякова из юмористического шоу КВН, которое он вел с 1964 года.

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Он вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Песня года".

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